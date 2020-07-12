Киев, , 16:11 — REGNUM Советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк назвал Олега Сенцова, который отбывал наказание в России и был выдан Украине в сентябре 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами, иллюстрацией «хуторского приспособленчества». Об этом 11 июля политик написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Олег Сенцов Antonymon

Сенцов по словам советника главы администрации украинского президента «просто фантастически идеальная иллюстрация особенностей нашего внутреннего национального характера. Того самого пресловутого хуторского приспособленчества. С обязательным элементом убойной неблагодарности».

Подоляк напомнил, что из российской тюрьмы Сенцов вышел на свободу отнюдь не благодаря тем людям, которые использовали его в качестве «картинки-героя», «жертвы застенок» на протяжении всех лет заключения в России. В отношении Сенцова он также заявил, что он «подчёркнуто оскорбителен в своих оценках людей, которые его достали [из российской тюрьмы — ИА REGNUM] и не юзали в качестве «жертвы застенок».

«Он безобразно отвратителен в собственном политическом приспособленчестве. Дёшево и без вкуса). Он предсказуем в своих «экспертных» шагах. Он совсем не элитен, потому что интеллектуально пуст и мелочен в морали. Хотя нет. Он — банально аморален. И он скучен на самом деле. Творчески и политически «не взлетаем». Потому что хайп хайпом, узнаваемость узнаваемость, но моральная гниль всегда отвратительно пахнет за версту», — добавил представитель офиса президента Украины.

В отношении таланта Олега Сенцова, который на Украине считается режиссером (он снял один фильм), Подоляк выразил предположение, что скорее всего Сенцов «типичный провинциальный «самодеятель» с малым набором идей».

Подоляк задался вопросом в отношении Сенцова, зачем украинскому государству «поддерживать тех, кто бесталанен и не генерирует адекватных смыслов», тех, кто «неожиданно стал играть в большого и мудрого политика, имея «околонуля» поддержки». Отвечая на поставленный вопрос, он пояснил, что такова «наша традиция».

«Мы периодически берём мелкого человека, волею случая оказавшегося на информационной передовой, и делаем его медийной звездой. Гордым орлом, который имеет собственное я. А потом — в реалиях — быстро выясняется, что это банальный приспособленец», — заключил он.

Напомним, Олег Сенцов был осужден в России на 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за подготовку терактов в Крыму. В сентябре 2019 года он был освобожден из заключения и передан Киеву в рамках обмена удерживаемыми лицами. Это состоялось при президенте Владимире Зеленском. Уже в октябре 2019 года Олег Сенцов стал критиковать Вадимира Зеленского, у которого произошел конфликт с украинскими боевиками в Донбассе, заявив, что ему стыдно за президента Украины. 8 июля 2020 года Олег Сенцов заявил, что попытка посадить за решетку бывшего президента Украины Петра Порошенко является большой ошибкой Владимира Зеленского, назвав это «политической расправой». На следующий день, 9 июля, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко («Слуга народа») заявил, что государство выделит Сенцову 25 млн гривен на съемки его фильма «Носорог».