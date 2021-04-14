Если российская армия начнёт захватывать «новые земли» на Украине, каждый украинский гражданин должен быть готов к отражению этого наступления, заявил 13 апреля глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук. Политик сказал, что лично знает, как во многих областях Украины сейчас «подрываются» люди и начинают говорить, что «нужно быть готовыми ко всему».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Леонид Кравчук

Леонид Кравчук «Я этим хочу сказать, чтобы Россия понимала, что это не будет парад… Если они осмелятся, придут в какое-то состояние невменяемости и пойдут войной против Украины — это будет начало широкомасштабного конфликта, который может перерасти в третью мировую войну».

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Он также добавил, что международные партнеры заверяют, что Украина не останется одна против «российской агрессии»: и Европа, и США будут её поддерживать.

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Заявление украинского политика обсудили читатели издания «Шарий.net». Свои комментарии они оставили под текстом новости, опубликованной на странице издания в социальной сети Facebook. Часть читателей списали заявление Кравчука на почтенный возраст (87 лет) политика, часть — напомнили о роли Кравчука в развале СССР. Третьи задаются вопросом, какие страны будут воевать за Украину?

«Снимайте тарифы, цены на всё, тогда будет за что сражаться, а так пусть защищает сам себя, ружьё уже есть», — написал Andrey B. из Харькова.

«Господи, когда ты ему дашь уже покой, его уже черти давно заждались в аду», — пишет Миром Владеющая.

(сс) The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland Леонид Кравчук

«Он только деньги хорошо считать умел, когда родину продавал. Сидел бы и не высовывался. Считает он», — добавила Ольга К.

«В какой-то мере я даже рад, что у нас нет ядерного оружия. Этот маразматик уже бы понажимал там, где не надо», — пишет Владимир М. из Киева.

«А с чего он решил, что начнётся третья мировая? Он что, думает, что Запад пойдёт умирать за Украину? Всё будет как с Польшей в тридцать девятом, или с Грузией в две тысячи восьмом, помашут ручкой, и до свидания», — считает Сергей П.

«Макарыч! Возьми рюмку корвалола, махни не глядя», — иронизирует Александр П.

«Ничего хорошего о тебе не скажешь… Пора в больничку. Ты никогда не был хорошим президентом, как сейчас помню твои «кравчучки» (шутливое название разновидности ручной тележки для перевозки грузов — О. П.) и потерянный стаж», — добавил Владимир С.

«Ехал бы уже в свою хатынку (в свой домик — О. П.) в Альпах и доживал бы там спокойно свой век», — пишет Вадим М. из Харькова.

«Не мечтай, тебе еще за Беловежскую ответить придется, старый хрыч», — отметила Наталья С.

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"У секретаря ЦК компартии Украины остаток «крыши» сорвало — возраст как-никак! Даже «лучшие» коммунисты стареют!» — добавил Nikolay T.

«Правильно считает… Увы, не только считает, но и усиленно помогает ее развязать…», — отметила Лидия С.

«Этому… лучше было бы молчать в тряпочку, ведь это он инициировал распад СССР!» — написал Вадим Ка из Киева.

Леонид Кравчук в Блэр-хаусе (Президентский гостевой дом в Вашингтоне). 1994

«Дедушке уже давно пора в богадельне играть в домино, а не мощного геополитика из себя корчить», — добавил Jurij O.

«Всё не уймётся. То он коммунист, то бандеровцам пожрать носил… То старый смажу свой обрез и воевать подамся в лес», — пишет Вадим П. из Одессы.

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«Конфликт с Россией приведет к тому, что нам придется менять паспорта», — считает Юрий Б.

«Выживший из ума старый бандеровец, который получил страну со второй экономикой бывшего СССР и все про*рал. А перед развалом СССР говорил: «Мы всегда кормили Москву, а теперь не будем». Хочется спросить, старый бандеровец, а где же еда, которой мы кормили Москву?» — спросил Сергей Ж.

«Кто-то спит и видит войну, а народ хочет просто жить. Ведь за все поступки чиновников расхлебывают дети народа, а не дети чиновников-политиков», — резюмировала Катя М.

Напомним, ранее украинский министр по вопросам «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что «в случае чего» Украину будут защищать все ее граждане (до сорока миллионов человек).

«А наше население — до 40 миллионов, и мы, извините за пафос, но произошли от казацкого рода. Это правда, это в генетике у нас. Украинцы в мирное время — крестьяне, в немирное — воины… Поэтому я убежден, что каждый готов защищать свою землю, и я тоже отношусь к этой категории», — рассказал министр.

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