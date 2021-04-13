13 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

Президент Украины заявил, что его американский коллега должен увеличить объемы финансовой и военной помощи для Киева, а также оказать больше поддержки для вступления Украины в НАТО. Жители Украины критически восприняли заявление Владимира Зеленского.

Оксана Переможенко, , 14:00 — REGNUM Американский лидер Джо Байден должен оказать Украине помощь со вступлением в НАТО, заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает 12 апреля телеканал CNN.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам украинского лидера, США являются «хорошими друзьями» страны. Однако, по мнению Зеленского, американский президент «должен делать больше» для того, чтобы противостоять России и закончить войну в Донбассе. Зеленский также считает, что США должны «не словами, а делом» продемонстрировать свое желание видеть Украину в составе НАТО. Кроме помощи с Североатлантическим альянсом, украинский президент призвал Вашингтон увеличить объёмы финансирования и поставок вооружения для Киева.

«Больше оружия, больше денег на борьбу и, что особенно важно, больше поддержки для присоединения к НАТО. Если США видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не на словах», — цитирует Зеленского издание «Шарий.net».

Читатели издания «Шарий.net» на странице СМИ в социальной сети Facebook, а также читатели телеграм-канала «Шептун» оценили заявление украинского президента. Многие, иронизируя, задались вопросом, что будет, если американская сторона откажется оказывать военную и финансовую «помощь» Киеву? Другие указали на то, что судьба простых людей украинскую власть вовсе не интересует, а важнее продолжать войну.

Джо Байден (сс) jlhervàs

«Таки могут дать всё для того, чтобы Украина воевала с Россией. Только вот пушечным мясом будут не его дети и родственники с друзьями», — заметила Людмила Ш.

«А если Байден не даст, то что? Ещё какое-то количество мирных людей убьёт, чтобы накалить обстановку? А если дать оружия и денег, то жертв не будет? Или какие-то убитые «людишки» мало волнуют Вову (Владимира Зеленского —О. П.)», — задумался Jurij O.

«И шо, Байден тут же бросился исполнять?» — иронизирует Юрий К.

«Лодки же дали. Резиновые», — заметил Алексей К.

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«Попросил бы американских солдат, чтоб свою кровь за Украину пролили, — удивился бы ответу!»— добавил Виктор Н.

«Холуй требовал у хозяина? Колумбийская вакцина, видно, высокого качества!» — иронизирует Виктор К.

«А если не даст, наложит санкции на Байдена?» — задается вопросом Максим М.

«Вместо того, чтобы налаживать нормальные условия для проживания населения Украины, требует оружие для разрушения Державы», — отметил Валерий Е.

«А таблеток от жадности и побольше?» — спрашивает Evgeny A.

«Смелый парень, вот так взял и потребовал у того самого Байдена, который на президентском месте [в Верховной раде — О. П.] при Пете [Петре Порошенко — О. П.] сидел», — не без иронии заметила Светлана Д.

«Перед отжатием у китайцев «Мотор Сича» требовать надо было, а щас бесполезно…»— считает Михаил Х.

Взадимир Зеленский на Донбассе President.gov.ua

«Какой воЕн))) Собирается воевать на ЧУЖИЕ деньги, ЧУЖИМ оружием, за ЧУЖИЕ интересы. За всё это он заплатит ЧУЖИМИ украинскими жизнями, но пополнит СВОЙ счет в Хайфе… И кто он после этого?!» — спрашивает Галина Р.

«Это они Януковича судили, что он Путина звал. А ты… кого зазываешь???» —спрашивает Igor.K.

«Их вообще не интересуют люди. Ключевая фраза «больше денег» — юродивые у*людки», — добавил Oleg.

«Байден завершит войну на Донбассе и откроет полномасштабные военные столкновения с Россией на Украинской земле. В пожаре сгорит и вся… Европа. А что? Очень даже для них отлично! Остановите этих идиотов! Беда совсем близко», — призвала Татьяна.

«Сколько можно повторять, что в НАТО Украину не возьмут. Ясно, что при остром конфликте Америка будет стоять в стороне. А наша власть как попка-дурак. Кто нашему Зе [ленскому] нашептывает такую ерунду?»— спрашивает Лариса.

«Очень смешно. Тот, кто эту войну одобряет, должен её завершить. Ещё сходи пороха [Петра Порошенко — О. П.] попроси или [бывшего главу СНБО Украины Александра] Турчинова её завершить», — отметил Владимир.

«А потом клоун [видимо, речь идет о Владимире Зеленском — О. П.] удивляется, почему с ним Путин не хочет разговаривать. А о чем с идиотом можно договориться, если идиот — ноль», — возмутился Neragul.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Да-да… Нам всего и побольше… И денег нам много надо, и «Пэтриоты» (американский зенитный ракетный комплекс — О. П.), и в НАТО вот прям сейчас определить, чтоб сразу все на нашу защиту, и вообще, пусть весь 6-й флот нам подарят, вместе с ядерным… Не могут? А как же защита демократии и ценностей? Уже не такие и важные стали? Ну тогда пусть не лезут к нам с их указаниями и реформами, а убираются восвояси со своими [поверенная по делам США на Украине Кристина] Квин,[бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины, гражданка США Ульяна] Супрун и прочими», — подчеркнула Елена.

«Байден должен дать денег на второй сезон сериала «Слуга народа», — иронизирует Aleksey.

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Напомним, ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Россия якобы в любой момент «может напасть на Украину», но нужно трезво оценивать ситуацию и не поддаваться панике.