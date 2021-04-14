С 14 апреля украинские силовики начнут «антитеррористические учения» в Харьковской области, граничащей с Россией. Особое внимание будет уделено пограничным районам. В тренировках примут участие подразделения службы безопасности Украины, национальной гвардии, национальной полиции, пограничной службы, военной службы правопорядка ииных силовых ведомств. Уточняется, что учения будут максимально приближены к реальным условиям и проходить в том числе с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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Читатели телеграм-каналов Klymenko Time, «Инсайдер UA», «Украина Online» а также читатели издания «Шарий.net» в социальной сети Facebookобсудили данную новость.

Часть из них отметила, что Украина настолько «богатая» страна, что ей некуда больше тратить деньги, кроме как на учения. Другие добавили, что Киев продолжает «нагнетать» обстановку. Часть комментаторов считает, что учения будутустрашатьместных жителей.

«Денег [много]… можно и побряцать…» — Александр.

«Нагнетает Украина, нагнетает, но, повторюсь, как только ОБСЕ начнет сваливать с ЛДНР, это будет маркер — через день-два начнется. А пока ОБСЕ продолжает получать зарплату в гривнах и бу*ать в ресторанах», — написал Евгений.

«Полтора месяца учения??? В пандемию??? Богатая страна. На идиотов», — добавил Neragul.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

«Так Пасха же, какие военные учения, грех это», — не без иронии добавилаТ.

«Вы Зеленскому про грех будете рассказывать?» — спрашивает ее другой комментатор.

«Кравчука надо на передовую», — иронизируетlidiya.

«Лодки резиновые не забудьте», — добавил один из читателей, по всей вероятности, имея в виду более семидесяти надувных лодок, ранее переданных Украине США.

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«Будут тренировать бегство в Польшу, видимо», — добавил другой.

«Учебное чрезвычайное положение не пора объявить?» — задается вопросом Al.

«Опять будут арестовывать 80−85-летних бабушек — агентов РФ, которые якобы хотели возродить СССР. И кошмарить мирных граждан», — добавил Серхио.

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«А с этой стороны, значит, нет российских войск? Я читал, они повсюду», — иронизирует Александр Сергеевич Л.

«Ну, хоть на учениях представят себя киборгами», — иронизирует Лина Д.

«На западных границах учения провести никак? Очко играет, там бурштын (янтарь — М. Р.) в Европу идёт, лес выпиливают. Могут по голове настучать или, как в Мукачево, с крупнокалиберных пулемётов учения разогнать. Проще харьковских колхозников покошмарить», — отметил Сергей Л.

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«Ох уж эти солдатики оловянные», — отозвался Александр Б.

«Думается мне, что главным этапом будет проверка граждан Украины Харьковской области на умение произнести — «поляныця» и ответ на вопрос — «чей Крым?». Кто не произнесёт и не ответит правильно (по мнению проверяющих), будет признан террористом, ну, и последствия соответствующие, в рамках антитеррористических «учений». Короче, гнобить будут…» — отметил Игорь Б.

«Перестреляют друг друга по пьяни. А скажут, Путин напал», — иронизирует Виктория В.

«Эти невменяшки хоть знают, что такое террор? Должны вроде, семь лет терроризируют Донбасс. Сами с собой воевать собрались? Дурдом на учениях», — добавила Людмила И.

Mil.gov.ua Украинские миномётчики

«Как могут террористы проводить антитеррористические учения?» — задается вопросом Алексей З.

«Моська лает на слона?» — спросил Константин И.

«Ну прям спецом провоцируют бойню жесткую», — добавилМаксим.

«Пусть Зе[ленский] со своей командой идет на учения. От армии откосил. Мы хоть пару месяцев от 95-го квартала и их премьер в законодательстве отдохнем», — иронизирует Алена Х.

«И как русские до сих пор не догадались, что можно было напасть на Украину через границу Харьковской области!?» — иронизирует Митька.

Отметим, за последние несколько недель заметно обострилась ситуация на линии разграничения в Донбассе. ВСУ стягивают военную технику, увеличивают присутствие личного состава, а также на Украине снова заявляют, что Россия «собирается» напасть на страну.