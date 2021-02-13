Москва, , 19:46 — REGNUM Передача 70 надувных лодок из США, в качестве помощи для военно-морских сил Украины, вызвала реакцию в интернет-сообществе. Пользователи выразили своё мнение 13 февраля в социальной сети Facebook.

«Сказали, что на 30-летие независимости Украины будет парад и если в Киеве пройдёт дождь, то покажут и Военно-Морской Флот! Я думал, они прикалываются», — пишет Александр О.

Многие пользователи не смогли избежать иронии при комментировании этой новости. Они предполагают, что Соединённые Штаты отдали Украине всё самое ненужное.

«Сначала старый холодильник, теперь резиновые лодки. Такое ощущение, что США решили навести порядок на балконе и вместо того, чтобы выкинуть старый хлам, отдали его. На очереди старые санки и палки от лыж?», — задаётся вопросом Katia G.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что данные надувные лодки не найдут никакого применения за исключением рыбалки.

«Осталось немного подождать и выяснить, сколько единиц этого флота будет украдено для рыбалки украинских адмиралов», — написал Сергей В.

Нашлись и те, кто высказал мнение, согласно которому такая странная помощь для военного флота Украины вызвана тем, что США испытывает внутриполитические проблемы.

«Американцам самим не просто сейчас. А такие лодки хороши для рыбалки», — считает пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Напомним, 10 февраля министерство обороны Украины отчиталось о технической помощи от Соединённых Штатов. Оказалось, что военно-морской флот страны получил 70 американских надувных лодок.