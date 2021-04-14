Киносеть миллиардера Александра Мамута получила от банка «Траст», подконтрольного Центробанку России, требование досрочно погасить 12 млрд рублей долга по кредитам и проценты за пользование ими. Известно, что после этого АО «Синема Парк», чей единственный акционер — фирма с Кипра, обратилось в Минкультуры России с просьбой о получении адресной государственной помощи. Подробности о ситуации с долгами киносети, которой принадлежит каждый седьмой зал в России, — в материале ИА REGNUM.

Duma.gov.ru Александр Мамут

О киносети и её финансовых результатах

Объединённая киносеть «КИНО Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» является одной из крупнейших в России. В неё входят 77 площадок в 30 городах страны. В её активе — 636 кинозалов.

По данным из бухгалтерской отчётности за 2020 год, чистый убыток АО «Синема Парк» составил 7 840 935 000 рублей против убытка в 2019 году — 4 140 028 000 рублей.

Из пояснительной записки к отчётности известно, что у общества имеется задолженность по кредитам перед банком «Траст» — 10 813 223 000 рублей. Отмечается, что кредиты были оформлены в 2017 году для приобретения кинотеатров «Формула Кино/Кронверк Синема». Срок возврата кредитов — 31 декабря 2022 года, а процентная ставка составляет 7,5%. За 2020 год в качестве процентов по этим кредитам АО «Синема Парк» должно было выплатить более 856 млн рублей.

«Траст» в 2021 году потребовал от АО выплаты долгов по кредитам досрочно (в целом 12 млрд рублей). Причиной этого послужило нарушение условий выплаты задолженности.

«Нарушение обязательств перед кредитующим банком обусловлено отсутствием средств для выплаты процентов вследствие существенного снижения доходов из-за введения ограничительных мер на осуществление коммерческой деятельности обществом», — отмечается в документации.

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Напомним, ещё в январе 2021 года Ассоциация владельцев кинотеатров в письме главе администрации президента РФ Антону Вайно предупредила о сложностях у киносети. Газета «Ведомости» тогда сообщала, что банк «Траст» списал со счётов сети 450 млн рублей долгов.

О владельцах и бенефициарах

В документации АО «Синема Парк» уточняется, что единственным акционером общества является кипрская компания CP Invest (Overseas) Limited. Конечный бенефициар — миллиардер Александр Мамут. О покупке Мамутом крупнейшей российской киносети «Синема Парк» у сына Сулеймана Керимова — Саида СМИ сообщали в 2017 году.

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Duma.gov.ru Александр Мамут

Стоит отметить, что обеспечением по кредитам, выданным «Трастом», выступают и другие активы Мамута. Например, в их числе — доля в ООО «Райзинг стар медиа», доля в ООО «СП Девелопмент», залог акций Formula Kino Holding Limited, акций Velios Limited.

Известно, что на сегодня общество ведёт переговоры с «Трастом» относительно реструктуризации долгов с целью уменьшения процентной ставки и изменения срока погашения основного долга. Более того, из отчётности за 2020 год известно, что АО «Синема Парк» обратилось в Минкультуры России с просьбой о получении адресной государственной помощи. Также в прошлом году общество подписало договор с фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии о предоставлении субсидии из федерального бюджета в размере 319,765 млн рублей на расходы, связанные с показом национальных фильмов. Эти средства были получены в 2021 году.

В отчётности за 2020 год уточняется, что руководство компании сделало выводы о том, что «есть существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности».

Напомним, в августе 2020 года Алексей Васясин на пресс-конференции заявил, что в России могут навсегда закрыться 30% всех кинотеатров. Также он оценил предварительные потери киноиндустрии России от пандемии и ограничительных мер в 30 млрд рублей.

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О судах и претензиях

На сегодня в арбитраже Москвы есть как минимум три судебных иска от АО «Синема Парк» к банку «Траст». Их начнут рассматривать 27 апреля 2021 года, 13 мая и 28 мая. В делах речь идёт об изменении условий кредитных договоров.

Ещё один крупный иск в январе 2021 года в Пресненский суд Москвы подал уже банк «Траст». Ответчиком по нему выступает сам Александр Мамут, который, вероятно, был поручителем по долгам своих активов. Детали дела пока неизвестны. Его начнёт рассматривать 26 апреля 2021 года судья Лебедев.