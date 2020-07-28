Москва, , 13:29 — REGNUM Из-за распространения коронавируса и режима самоизоляции кинотеатральная индустрия России могла потерять порядка 30 млрд рублей. Об этом 28 июля заявил генеральный директор Объединенной сети кинотеатров («Кино Окко», «Синема парк», «Формула кино») Алексей Васясин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Цыплят по осени считают. Важно, насколько быстро мы вернемся к цифрам, которые индустрия показывала в 2019 году. На данный момент кинотеатральный рынок потерял порядка 30 млрд рублей», — сказал Васясин.

При этом потери возглавляемой им Объединенной сети кинотеатров он оценил в 5−6 млрд рублей.

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