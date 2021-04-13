Бывший глава украинского Института национальной памяти, депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович назвал жителей Украины, которые 12 апреля празднуют День космонавтики, «сиротами империи». Соответствующую запись онопубликовал 12 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Белка и Стрелка тоже были украинцами

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Украинскому политику ответили в комментариях под его записью в социальной сети Facebook.

Часть аудитории поддержала Вятровича в ненависти ко всему советскому, вторая — напомнила ему, кто такой Юрий Гагарин. Другие — напомнили об украинских космонавтах и призвали не отказываться от роли жителей УССР в развитии советской космонавтики.

«А можно было просто порадоваться за космическую отрасль в целом, обратить внимание на некоторые украинские стартапы в этой области, пофантазировать о будущем… Нет, кто о чем, а Вятрович о Советском Союзе», — написалOleksiy M.

«А чем провинился Гагарин? А Сергея Павловича Королева также забыть?! И если же вы такие истинные патриоты, то почему забыли первого украинского космонавта Леонида Каденюка?! Впрочем, ему даже памятник в свое время определенная власть «забыла» поставить. Позор», — отметила Надежда Н.

«Это вы сироты мысли, которые не знают, чем гордиться. Но зато хорошо знают, кому завидовать и что ненавидеть. Таков ваш менталитет. Именно поэтому вы никогда ничего и не достигнете. И пока такие, как вы, живут в этой стране — она обречена на провал», — добавил Богдан Г.

«И что же, не вспоминать, что ведущие ракетостроители, которым впервые удалось чрезвычайное, были украинцами? Как-то это совсем непатриотично», — отметила Ольга О.

Paweł5586 Владимир Вятрович

«Господин Вятрович, наверное, забыл, что это Международный день космонавтики, и первый полет человека в космос — это достижение цивилизационного и технологического развития. Никакого отношения к советскому тоталитарному режиму это не имеет! Многие достижения развития науки были сделаны в течение многих веков в государствах, которые имели не демократические режимы», — отметилVladyslav S.

«Владимир, вы дурак, который не имеет ничего радостного в собственном прошлом. Я когда-то, когда был такой молодой, как вы, строил ракеты, в Украине обычно, и поэтому этот день для меня праздник. А если вам нечего праздновать — это ваша печаль, а не заслуга. Сначала сделайте что-нибудь в жизни, тогда только рот раскрывайте», — ответил Vasya V.

«А когда День украинской космонавтики? А то немного непонятно, почему «Морской старт» и украинские ракетоносители к нему — хорошо, а Всемирный день авиации и космонавтики — «совок», оперативно-тактические ракеты «Нептун» — хорошо, а профессиональный праздник работников ракетно-космической отрасли Украины — «совок», фамилия Королева среди выдающихся украинцев — «хорошо», а Международный день полета человека в космос (определенный в ООН, что тоже хорошо для поддержки Украины) — «совок», хотя произошел это полет благодаря работе С. П. Королева… Может, надо хоть что-то из этой истории себе забрать? А не отказываться от всего…» — спрашивает Тарас Д.

«Странный пост. Первый человек в космосе — это событие имело значение для всего мира. В Лондоне в Музее науки есть отдел космонавтики, и там есть часть, посвящённая Гагарину. Мне было интересно увидеть этот раздел. Неужели Музей науки в Лондоне тоже любитель совка, если Гагарину у них целый уголок посвящён и они до сих пор об этом событии помнят? Господин Вятрович, создавайте что-то новое. Где наши украинские герои в космосе? Где наши ракеты? Где наши достижения? А не в космосе? Чем гордиться? Проблема в том, что пока особо нечем, вот это и есть грусть и печаль. Создавайте новое и хорошее, а не критикуйте тех, кто ценит достижения прошлых лет. Без прошлых достижений не может быть настоящих. Наука не базируется на нуле, она строится на предыдущих открытиях и достижениях. И да, первый полёт человека в космос — это было-таки круто! Нравится вам это или нет», — ответила ВятровичуLiza Odessa.

Юрий Гагарин на заводе «Станколит». 1961

«Автор, вы просто недалекий человек. В полете Гагарина, равно как во всех достижениях империи, в любой области — бесчисленное количество украинских усилий и заслуг. Отказываться от достижений, добытых в свое время общими усилиями, в пользу одного из осколков империи, вот просто так подарить… [русским] то, ради чего поколения украинцев проливали свой пот, свою кровь и свои слезы — огромное безумие, граничащее с преступлением перед будущими поколениями, я считаю», — написал Иван К.

«Как-то неконструктивно, полет, веха в истории человечества, необходимо пропагандировать участие украинцев и украинских предприятий и организаций в этих событиях», —добавилAnatoliy K.

«Прошу всех умеренных не распространять этот бред Вятровича. Потому, что очень многим людям это нелепое «выступление» раздирает сердце. Не для таких потомков мы работали. Мы мечтали достичь звезд и работали для этого. Ради ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, а не КПСС. Как сегодня это делает Илон Маск — если вы не знаете, кто такие Королев и Глушко. То есть не только для Житомира и Одессы — а даже для того Вятровича! Хотя он и не понимает — зачем это ему надо. Поэтому поздравляю с Днем космонавтики всех неограниченных!» — добавил Vasya V.

«Читаешь этих упоротых и понимаешь, всё-таки у нас с ними разная Украина!!!»— отметил Анатолий Д.

«Сироты, надо же. Ты же бомж, найденный на мусорке, у которого ни истории, ни памяти о своем происхождении. Бомж, который плохо справился с заданием вымарать прошлое. Никчемный помоечный бомж без памяти. Проваливший с треском свою бомжевскую миссию», — отреагировал Вадим Л.

Фидель Кастро и Юрий Гагарин. 1961

«Не опошляйте! Уверен, вы смотрели в детстве сказки на русском, пересматривали по несколько раз «Кортик» и «Два капитана» или я не прав? Не припомню, чтобы «Таинственный остров» Жюль Верна выходил на мове! Или телевизор —это дичь была для вашей семьи?! Что же касается сути поста, вряд ли можно назвать любителями совка тех, к кому вы в нем обращаетесь. Просто за 30 лет независимости Восток и Запад страны стали ближе, но не настолько, чтобы в наших смешанных браках выросло то поколение, которое, с одной стороны — будет говорить на мове в семье, а с другой — не будет тюкать если…»— пишет Игорь П.

«Ну, если Вятрович претендует сегодня на роль родителей, то лучше остаться сиротами»,— отметилаЛюдмила Г.

«Бросьте воровать и прикрываться национализмом и о вас песни будут сочинять! Крадете, между прочим, в основном то, что совки настроили», — добавилЮрий Л.

«Гагарин — часть нашей жизни. Мы… не плясали на Майдане, не бросали «коктейли Молотова» в милицию, мы не гордились, мы — РАБОТАЛИ! Пять дней в неделю. Нами построено все, чем вы сейчас пользуетесь: дома, метро, железная дорога, аэропорты, стадионы, больницы, школы. Нам не платили зарплату по миллиону, но мы растили детей, молодежь… А вы крадете сто миллионов на строительстве музея Небесной Сотни. И чтобы народ этого не видел, отвлекаете внимание шельмованием Высоцкого, Булгакова, и украинца Королева…»— выразил свое мнениеАлександр П.

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Юрий Гагарин. 1961

«Да, та великая страна ушла, а что ты привёл ей на смену? Вот это дерьмо, в котором ты сидишь?»— добавил Юрий Ш.

«Фанатам Гагарина»??? Извините, вы недоумок? Весь мир был в восторге, до сих пор во всём мире помнят о первом полёте? Ах, ну да. Празднование дня рождения Гитлера и коллаборационизма всяких УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочих… как-то не вяжется с празднованием Дня космонавтики некогда большой и сильной Украины в составе общей страны. У нас теперь разные праздники», — отметила Наталия Н.

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Напомним, ранееофициальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского по случаю Дня космонавтики.