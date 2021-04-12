12 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Для жителей Украины 12 апреля является не только поводом для радости, но и для печали на фоне отсутствия прогресса в современных украинских реалиях.

Оксана Переможенко, , 18:18 — REGNUM Бывший депутат украинского парламента Евгений Мураев поздравил соотечественников с Днем космонавтики.

Образ Юрия Гагарина, сделанный Алексеем Бегак из кусочков газеты от 13 апреля 1961 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В своем канале в Telegram политик написал: «Полет человека в космос был для всех нас символом того, что ужасы прошлых войн, переделов территорий и столкновений мироустройств остались в прошлом. В том будущем Юрия Гагарина были учебные базы на Луне, цветущие яблони на Марсе, космические прогулки по соседним галактикам и поиски ответов на множество вопросов — о появлении пространства, времени и самой жизни на нашей планете. Сегодня будущее, начертанное Гагариным, у нас системно крадут. И даже твиттер-спор Зеленского и Илона Маска из-за нашего Сергея Павловича Королева и его национальной принадлежности симптоматичен. И причины этого очевидны. Для того чтобы подчинить себе остальных, необходимо создать ощущение собственного превосходства над всеми, родить у них комплекс собственной неполноценности, лишив гордости побед и свершений. Для крипаков (крепостных — О. П.) достаточно вечной скорби и стенаний, но обязательно в национальной одежде и на родном языке».

Жители Украины поздравили друг друга с праздничным днем. Немало комментариев по случаю праздника оставили в телеграм-чате читатели украинского канала «ПЕРШИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ» («Первый независимый»).

«Если бы Юра был сегодня с нами, то он точно сказал бы: «Вы что, совсем поехали?!» — отметил Vitaliy.

Юрий Гагарин

«Это было эпохальное событие! Гордость за Великую страну и Великого человека!» — пишет Irina F.

«Это то, чем можем и должны гордиться мы все: и украинцы, и русские, и белорусы — все, чьи родители жили в СССР!!» — написал Николай.

«Всё-таки были какие-то ценности. Этого не хватает», — добавила Майя П.

«Праздник был как в День Победы! Гордиться надо нашей причастностью к тому времени и самим стараться создать хоть что-то стоящее», — написала Светлана.

«Кто-то видит стакан наполовину полным, а кто-то наполовину пустым. Некоторым любое событие, даже значимое для всего человечества, кажется не таким, как надо», — отметила Галина, отвечая на один из критических комментариев.

«Помню этот день в детстве. Особый. Чувство гордости, прекрасное чувство восхищения и гордости!» — добавила Наталья.

«Шестьдесят лет назад Гагарин сказал: «Поехали!». А теперь только ползаем», — с иронией отметил современные реалии Victor.

«Гордость нашей бывшей, великой страны! Жаль, что всё разрушают, и сейчас некем и нечем гордиться у нас на Украине», — написал Николай К.

Владимир Зеленский в Верховной Раде Украины President.gov.ua

«Как жалко нашу страну из-за этих швондеров и предателей Кравчука, кучм и прочей шушеры прос*али страну, имеющую пятую экономику в Европе», — отметил Сергей К.

«Насколько эти сволочи откинули нас в развитии назад», — добавил Mentor Droid.

«Была великая держава, и мы были первыми», — ностальгирует Оксана О.

«Странно, что госдеповский «Гугл» никакого дудла не приготовил к такому знаменательному дню», — резюмировала Olga U.

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Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что развитие ракетно-космической отрасли является ключевым элементом национальной безопасности страны. «60 лет назад состоялся первый полёт человека в космос. Без лишней скромности скажу, что без Украины он был бы невозможен», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.