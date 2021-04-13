Американский лидер Джо Байден должен оказать Украине помощь со вступлением в НАТО, заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает 12 апреля телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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По словам украинского лидера, США являются «хорошими друзьями» страны. Однако, по мнениюЗеленского, американский президент «должен делать больше» для того, чтобы противостоять России и закончить войну в Донбассе. Зеленский также считает, чтоСША должны «не словами, а делом» продемонстрировать свое желание видеть Украину в составе НАТО. Кроме помощи с Североатлантическим альянсом, украинский президент призвал Вашингтон увеличить объёмы финансирования и поставок вооружения для Киева.

«Больше оружия, больше денег на борьбу и, что особенно важно, больше поддержки для присоединения к НАТО. Если США видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не на словах», — цитирует Зеленского издание «Шарий.net».

Читатели издания «Шарий.net» на странице СМИв социальной сетиFacebook, а также читателителеграм-канала«Шептун» оценили заявление украинского президента. Многие, иронизируя, задались вопросом, что будет, если американская сторона откажется оказывать военную и финансовую «помощь» Киеву? Другие указали на то, что судьбапростых людей украинскую властьвовсе не интересует, а важнее продолжать войну.

(сс) jlhervàs Джо Байден

«Таки могут дать всё для того, чтобы Украина воевала с Россией. Только вот пушечным мясом будут не его дети и родственники с друзьями», — заметила Людмила Ш.

«А если Байден не даст, то что? Ещё какое-то количество мирных людей убьёт, чтобы накалить обстановку? А если дать оружия и денег, то жертв не будет? Или какие-то убитые «людишки» мало волнуют Вову (Владимира Зеленского — О. П.)», — задумался Jurij O.

«И шо, Байден тут же бросился исполнять?» — иронизирует Юрий К.

«Лодки же дали. Резиновые», — заметил Алексей К.

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«Попросил бы американских солдат, чтоб свою кровь за Украину пролили, — удивился бы ответу!» — добавил Виктор Н.

«Холуй требовал у хозяина? Колумбийская вакцина, видно, высокого качества!» — иронизирует Виктор К.

«А если не даст, наложит санкции на Байдена?» — задается вопросом Максим М.

«Вместо того, чтобы налаживать нормальные условия для проживания населения Украины, требует оружие для разрушения державы», — отметил Валерий Е.

«А таблеток от жадности и побольше?» — спрашивает Evgeny A.

«Смелый парень, вот так взял и потребовал у того самого Байдена, который на президентском месте [в Верховной раде — О. П.] при Пете [Петре Порошенко — О. П.] сидел», — не без ирониизаметила Светлана Д.

«Перед отжатием у китайцев «Мотор Сича» требовать надо было, а щас бесполезно…» — считает Михаил Х.

President.gov.ua Владимир Зеленский в Донбассе

«Какой воЕн))) Собирается воевать на ЧУЖИЕ деньги, ЧУЖИМ оружием, за ЧУЖИЕ интересы. За всё это он заплатит ЧУЖИМИ украинскими жизнями, но пополнит СВОЙ счет в Хайфе… И кто он после этого?!» — спрашивает Галина Р.

«Это они Януковича судили, что он Путина звал. А ты… кого зазываешь???» —спрашивает Igor.K.

«Их вообще не интересуют люди. Ключевая фраза «больше денег» — юродивые у*людки», — добавил Oleg.

«Байден завершит войну на Донбассе и откроет полномасштабные военные столкновения с Россией на украинской земле. В пожаре сгорит и вся… Европа. А что? Очень даже для них отлично! Остановите этих идиотов! Беда совсем близко», — призвала Татьяна.

«Сколько можно повторять, что в НАТО Украину не возьмут. Ясно, что при остром конфликте Америка будет стоять в стороне. А наша власть как попка-дурак. Кто нашему Зе [ленскому] нашептывает такую ерунду?» — спрашивает Лариса.

«Очень смешно. Тот, кто эту войну одобряет, должен её завершить. Ещё сходи пороха [Петра Порошенко — О. П.] попроси или [бывшего главу СНБО Украины Александра] Турчинова её завершить», — отметил Владимир.

«А потом клоун [видимо, речь идет о Владимире Зеленском — О. П.] удивляется, почему с ним Путин не хочет разговаривать. А о чем с идиотом можно договориться, если идиот — ноль», — возмутился Neragul.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Да-да… Нам всего и побольше… И денег нам много надо, и «Пэтриоты» (американский зенитный ракетный комплекс — О. П.), и в НАТО вот прям сейчас определить, чтоб сразу все на нашу защиту, и вообще, пусть весь 6-й флот нам подарят, вместе с ядерным… Не могут? А как же защита демократии и ценностей? Уже не такие и важные стали? Ну тогда пусть не лезут к нам с их указаниями и реформами, а убираются восвояси со своими [поверенная по делам США на Украине Кристина] Квин,[бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины, гражданка США Ульяна] Супрун и прочими», — подчеркнула Елена.

«Байден должен дать денег на второй сезон сериала «Слуга народа», — иронизирует Aleksey.

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Напомним, ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Россия якобы в любой момент «может напасть на Украину», но нужно трезво оценивать ситуацию и не поддаваться панике.