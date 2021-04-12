Видеозапись, которая разлетелась по соцсетям, где видно, как пенсионеры в Воронеже устроили борьбу за просроченные продукты у одного из магазинов, вызвала жаркое обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 12 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Просите

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»А что, ведь на пенсию не прожить. Люди это делают не от хорошей жизни. Конечно, это позор, но не пенсионеров, а социальной системы», — считает Мария В.

Многие пользователи решили объяснить такое поведение пенсионеров тем, что им катастрофически не хватает пенсионных отчислений. Граждане уверены, что если бы они получали достойные деньги, то не стали бы участвовать в борьбе за просроченные продукты.

«Пенсии не хватает, вот и приходится опускаться до такого. Будущему поколению вообще непонятно, как жить придётся», — написал Андрей К.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что оправдывать такой поступок нехваткой денег нельзя. Это крайне недостойно и опускаться до такого состояния нельзя человеку в любом, даже самом тяжёлом положении.

«Это даже смотреть противно. Отвратительны мне эти люди. Отвратительны и те, кто довёл их до такого скотского вида. Даже если буду голодать, ни за что не опущусь до такого состояния», — поделилась своим мнением Глаша А.

Часть граждан уверена, что проблема заключается в сфере психологии. Люди, по их убеждению, готовые драться за просрочку, просто не могут сопротивляться желанию урвать халявных продуктов.

«Проблема-то не в стране, а в людях. Вечная русская халява. Особенно умиляет, когда выполняешь работу, а тебе говорят, мол, сделай скидку. А говорит это человек на крутой машине и живущий в неплохом домике. Жадность и халява — вот две беды России», — предполагает Артемий С.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Отдельные пользователи поделились историями о том, как им встречались пенсионеры, которые вели себя крайне неадекватно. Поэтому судить по конкретным людям ситуацию по стране в целом нельзя.

«Помню, жили в коммуналке с соседом-стариком, пенсия у него была достойная, куча льгот, но за квартиру платили мы, а он не платил. Так ходил по помойкам и домой притаскивал всякий мусор со свалок, протухшие продукты, а потом их готовил. А пенсию под матрас складывал. Бывает так, что люди совершают такие поступки, даже имея какой-никакой, но достаток», — указала Мария Ш.

Нашлись и те, кто указал, что подобный инцидент мог произойти и в других странах. Граждане уверены, что российский случай не является чем-то уникальным.

«В Германии то же самое, только они стоят за этими продуктами в очереди культурно! Но порой и там скандалы происходят, доходит даже до полиции. В газетах пишут об этом!» — отметил Владимир М.

Напомним, 12 апреля в соцсетях появилось видео, как в Воронеже толпа пенсионеров борется за просроченные продукты у одного из магазинов.