Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Москва выступает за начало переговоров по разработке международного инструмента, запрещающего размещать в космосе любые виды вооружений, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 12 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Следите за развитием событий в трансляции: «"Поехали!» — в России и мире отмечают День космонавтики»

»Ну, сколько можно уже беспокоиться по всевозможным поводам? Никто нас не слышит, если мы не способны дать всем понять, что так делать нельзя!» — указал Олег В.

Многие пользователи считают, что никакие переговоры не дадут результаты, если США действуют напролом. Люди указали на то, что России пора дать миру весомый аргумент, проигнорировать который никому не удастся.

«Лавров, я надеюсь, отдаёт себе отчёт, что его призывы совершенно бесполезны. США будут делать то, что захотят, пока российские дипломаты будут просить этого не делать», — предположил Valera K.

Некоторые комментаторы отметили, что финансовые вливания в вооружение на территории Соединённых Штатов не идут ни в какое сравнение с вложениями в данную область Российской Федерации. Поэтому Москве следует не дать Вашингтону использовать космос в своих целях.

«Конечно, обеспокоена. Бюджет США военный, как наш весь. Это уже не гонка, когда на старте болид Формулы-1 и ВАЗ 2101 ржавый», — считает Олег П.

Часть людей считает, что Россия оказалась в незавидном положении, когда США устремились в космос и хотят напичкать его оружием. Граждане уверены, что причиной тому является неправильно установленные ориентиры в руководстве страны.

«Америка всегда на шаг впереди. Лишь СССР был весомым конкурентом Вашингтону. Сейчас у России нет ничего нового, как и мозгов. Мозгов хватает только нагрузить налогами и т. д. Своего, по сути, ничего нет. И не будет, пока разум не вернётся», — поделился своим мнением Сергей Н.

Советский плакат

Ряд комментаторов пришёл к выводу, что Российская Федерация упустила момент, когда она могла вырваться в лидеры космической отрасли и просто своим весом не позволить США использовать вооружение на орбите Земли.

«Двадцать лет было, чтобы ресурсы с нефти и газа из российских недр направить на улучшение жизни населения, реальных доходов граждан, на развитие микроэлектроники в РКК отрасли, чтобы быть первыми и самим вывести в космос оружие. Провал. Теперь только и можем озабоченностью озадачиваться!» — отметил Иван П.

Нашлись и те, кто, наоборот, считает, что запрещать «вооружённый» космос не стоит, а необходимо попытаться занять в нём комфортное положение.

«А зачем запрещать? России надо первой разместить ядерное оружие в космосе!» — пишет Александр Б.

Напомним, 12 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на сайте МИД РФ, что Москва выступает за начало переговоров по разработке международного инструмента, запрещающего размещать в космосе любые виды вооружений.