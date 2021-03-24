60 лет назад Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. 12 апреля 1961 года на космическом корабле «Восток-1» он облетел планету Земля. 108 минут продолжался полёт в околоземном космическом пространстве. На старте Гагарин произнес фразу «Поехали!», ставшую визитной карточкой.

С 1962 года в СССР отмечали День космонавтики, а в 2011 году на Генеральной Ассамблее ООН было принято решение ежегодно отмечать 12 апреля Международный день полёта человека в космос.

О том, какие мероприятия в этот день проходят в регионах России и во всём мире, читайте в трансляции ИА REGNUM.