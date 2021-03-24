Забайкальский край. Молодежный центр «Искра» ко Дню космонавтики создал маску для сториз в Instagram с эффектом полёта в космос и запустил челлендж в социальной сети.
Участники челленджа в сториз примеряют скафандр в виртуальном космическом пространстве. Видео сопровождается голосом диктора, который объявляет первый полёт человека в космос словом «Поехали».
Проект запущен в рамках всероссийской акции ко Дню космонавтики #Мечтыокосмосе от «Росмолодежи», «Роспатриотцентра» и сообщества «Большая перемена».
Глава Хабаровского края принял участие в марафоне «Космос у нас в крови»
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв стал одним из первых участников Всероссийского донорского марафона «Космос у нас в крови».
В Саратовской области провели велопробег в честь Дня космонавтики
В Саратовской области провели велопробег «Поехали!», посвященный 60-летию со дня полета в космосЮрия Гагарина. Мероприятие организовали 11 апреля на новой велодорожке протяженностью 13 км, построенной на подъезде к Парку покорителей космоса. Участники отправились в путь ровно в 10:55, именно в этот час 60 лет назад корабль «Восток — 1» опустился на саратовскую землю.
Власти напомнили о вкладе Алтая в освоении космоса
Первые лица Алтайского края — губернатор Виктор Томенко и спикер Александр Романенко поздравили жителей региона с Днём космонавтики. В их обращении, в частности сказано:
«Алтайский край — в числе регионов, которые вносят вклад в освоение космического пространства. Здесь расположена уникальная радиолокационная станция новейшей разработки «Воронеж-ДМ», обеспечивающая защиту страны от ракетного нападения. У нас дислоцированы воинские части Космических войск Воздушно-космических сил России.
Продолжаются научные исследования в Алтайском оптико-лазерном центре. Уроженцев региона, посвятивших себя развитию космонавтики, — Германа Титова, Василия Лазарева, Виктора Чиркина, Геннадия Саковича, Юрия Кондратюка, Владимира Карраска, Сергея Есенкова знает весь мир. Уверены, что наши ученые и молодежь продолжат дело первооткрывателей космического пространства».
В Оренбурге 12 апреля в честь 60-летия полёта Юрия Гагарина в космос состоится «Космический забег». Перед стартом спортивного мероприятия на площадке культурного комплекса «Национальная деревня» для участников акции президент Оренбургской региональной общественной организации «Федерация Черлидинга» Юлия Олейник проведет зарядку.
Забег будет состоять из семи спортивных стартов с участием от 100 до 150 человек в каждом. Протяжённость дистанции составит 1 км. Первыми стартуют чиновники правительства и аппарата главного федерального инспектора по региону, а также депутаты Заксобрания.
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Школьники Кузбасса в День космонавтики запустят ракеты на водяном движителе
В Кемерове сегодня, 12 апреля, региональный центр по работе с одарёнными детьми проведёт праздник «Космос рядом» для 33 участников проектной смены «Выход на орбиту». Таким образом ребята отпразднуют 60-летие первого полёта человека в космос, сообщили в министерстве образования и науки Кемеровской области.
День космонавтики новосибирцы отметят песней, викторинами и квестами
Новосибирск сегодня, 12 апреля, отметит 60-летие со дня полета в космос Юрия Гагарина. Горожане споют песню «Он сказал: «Поехали!». Кроме того, в образовательных организациях пройдут уроки мужества, тематические классные часы, выставки, квесты и викторины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.