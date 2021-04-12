Заявление главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина о том, что организация лишилась нескольких потенциальных контрактов на запуски зарубежных спутников из-за «подлых санкций» американцев, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение 12 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

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»Ничего, мы и без США обойдемся, а вот они без нас нет. Я лично уверена, что наша страна такое создаст, что многие будут завидовать», — пишет Александра М.

Многие пользователи считают, что раз Штаты себя плохо ведут, то необходимо преподать им хороший урок. Люди предложили закрыть американцам доступ к российским услугам в сфере космоса.

«Не надо их больше на МКС на наших ракетах отправлять. Пусть свои шаттлы запускают со своей территории», — написала Евгения К.

Некоторые комментаторы искренне удивились тому, что Рогозин обвинил в срыве контрактов с иностранцами американцев. Граждане уверены, что Россия должна проводить самостоятельную и независимую политику, на которую не должен влиять вообще никто.

«А почему так получилось, что Роскосмос оказался зависим от Соединённых Штатов? Рогозин в какой стране живёт?» — задаётся вопросом Александр Ц.

Часть людей пришла к выводу, что без США космическая сфера для России окажется попросту недоступной. Люди уверены, что технологический уровень Российской Федерации якобы отстаёт от Штатов.

«Без импортных комплектующих нам не обойтись. К сожалению, наша элементная база до сих пор серьёзно уступает западным аналогам», — считает Юрий К.

Сергей Королев и Валентина Терешкова перед полетом в космос. 12 июня 1963 года

Им парировали те, кто указал на историю Советского Союза, который сам, без чьей либо помощи добился таких успехов, что стал опережать Соединённые Штаты Америки в космической гонке.

«Королёв, что, тоже надеялся на США, сидел и ждал поставок из Вашингтона? Где импортозамещение, о котором говорят последние семь лет?!» — возмущается Вася Г.

Нашлись и те, кто считает, что вместо того, чтобы бороться с препятствиями и совершать прорывы, Рогозин пытается искать виновных в неудачах Роскосмоса.

«Искать виноватых легче, чем хорошо исполнять свои обязанности. Как вообще можно, будучи чиновником такого уровня, выдумывать столь нелепые версии причин своих неудач? Вы и есть причина ваших неудач!» — отметил Павел К.

Напомним, 12 апреля глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил РИА Новости о том, что организация лишилась нескольких потенциальных контрактов на запуски зарубежных спутников из-за «подлых санкций» американцев.