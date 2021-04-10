Материал газеты «Известия», согласно которому Россия может ввести ограничения на полёты в Турцию из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в этой стране, вызвал жаркое обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 10 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Бумажный самолётик

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"Закрыть вообще Турцию от российских туристов на пару лет. И заразы меньше будет и Эрдоган понервничает, а то распустился совсем», — написал Геннадий К.

Многие пользователи пришли к выводу, что решение закрыть авиасообщение с Турцией будет правильным. Люди уверены, что опасность перед распространением коронавируса стоит выше по приоритету, чем желание некоторых отдохнуть на турецкой территории.

John Taggart Самолёт авиакомпании Turkish Airlines

«Только могут? А, ну да, надо побольше притащить заразы, особенно новых штаммов, а потом уже ограничивать, грозно размахивая кулаками после драки!» — возмущается Иван К.

Некоторые комментаторы уверены, что границы с Турцией должны быть закрыты полностью. Люди считают, что в России достаточно своих курортов, чтобы обеспечить поток всех желающих понежиться на южном солнышке.

«Вообще нужно закрыть сообщение с Турцией и не пускать туда наших туристов. А если они там оказались и заболели, пусть там и лечатся за свой счёт, а домой принять только при наличии отрицательного теста», — поделилась своим мнением Анна С.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Турецкая лира

Но нашлись и те, кто на дух не переносит отдых на российских курортах. Люди считают, что сервис и инфраструктура на них якобы не идёт ни в какое сравнение с турецкими.

«Курорты нашего юга с сервисом из 1965 года и конскими ценами радостно потирают ручки», — написал Николай П.

Часть людей предположила, что настоящая причина вероятного закрытия авиасообщения между двумя странами является политической.

«Мнение Путина и Эрдогана не сходятся по поводу Украины. Поэтому границу и перекрывают», — предполагает Асаф М.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Нашлись и те, кто призвал руководства России «раскрыть карты» и дать гражданам страны чёткое понимание того, что Турция больше не является для нас дружественной страной, поэтому ездить туда жителям Российской Федерации больше не стоит.

«Не стоит прикрываться коронавирусом, можно просто сказать, что это недружелюбная нам страна и т. д. Просто объяснить людям об этом, чтобы не летали к ним отдыхать. Пусть турки лапу сосут», — предлагает пользователь под псевдонимом «Старовер Петров».

Напомним, 10 апреля газета «Известия» опубликовала материал со ссылкой на источники в Министерстве транспорта и двух туроператорах, согласно которому Россия может ввести ограничения на полёты в Турцию из-за ситуации с коронавирусом.