10 апреля город-герой Одесса празднует 77-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков. 9 апреля национальная полиция «заботливо» напомнила одесситам о запрете использования запрещенной на Украине коммунистической символики, а также гвардейской ленты.

В освобожденной от немецких войск Одессе. 1944

Читайте также: «Мой дед давил эту нечисть…» — во Львовской области героизируют нацистов

Жителей города поздравили с праздником не только представители местной власти, но и другие политики, которые указали, на какой Украине Одесса отмечает столь важную для города-героя памятную дату.

Украинский политик, бывший депутат Рады Евгений Мураевнаписал в поздравительном тексте: «Даже если снесут все памятники, уберут все даты из календаря и выбросят все учебники из школ. 30 тысяч защитников, которые держали оборону Одессы, — всегда будут нашими героями, и 14 воинов, которые носили золотые звезды Героев Союза за освобождение города, — наша гордость. У беспамятства слишком страшные последствия. На улицы наших освобожденных городов возвращаются те, кто делят на сорта, поражают в правах, преследуют за инакомыслие и имеют, в отличие от тебя, право на всё. Мы скорбим вместе с тобой, Мама, 2-го мая и празднуем Победу сегодня и 9-го мая. Мы помним, и время безнаказанности закончится».

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Знамя Победы

Депутат украинского парламента от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Ренат Кузьминнапомнил, что демонстрация Знамени Победы на Украине является уголовно наказуемым преступлением.

«Сегодня демонстрация этого знамени — уголовное преступление. А миллионы воинов-освободителей, взирающих на нас со страниц пожелтевших альбомов, ныне именуются оккупантами. Не будет мира и благополучия в стране, пока память большинства граждан попирается столь чудовищным образом. Сегодня Одесса и вся Украина ждёт освобождения. Освобождения от лжи», — отметил политик.

«10 апреля 77 лет назад был освобожден от фашистской сволочи город-герой Одесса! Сегодня наш долг — повторить этот подвиг! Освободим Одессу, освободим и Львов!» — поддержал своего коллегу по партии депутат Рады Илья Кива.

«С Днём Освобождения Одессы, дорогие одесситы! Вам когда расскажут про бесправных рабов, вы вот эту фотографию покрутите перед глазами (фотография воинов Красной Армии, освободивших Одессу — О. П.). Ну и остальные, такие же. Кого вы там увидели, рабов или бесправных? Может, равнодушных совков, забитых и покорных? Нет? Ну нет, так нет, посылайте всех на*ер с подобными тезисами, и гордитесь своими, которые вернулись домой с Победой», — призвал депутат Рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.

(сс) Pedro J Pacheco Памятник неизвестному матросу

Обстановкой в городе в праздничный день поделился одесский журналист Юрий Ткачев.

«Сейчас как-то вроде и 77-я годовщина освобождения Одессы, а свободным себя в родном городе как-то не чувствуешь. И вроде как и празднуют на официальном уровне, и цветы возлагают, и речи говорят, а за флаги, под которыми освобождали, можно 5 лет тюрьмы получить. Так что праздновать-то мы, конечно, празднуем. Но некая недосказанность присутствует», — написал журналист, главный редактор издания «Таймер».

10 апреля местное издание «Таймер» сообщило, что торжественные мероприятия по случаю 77-й годовщины освобождения города от румынско-немецких захватчиков на Аллее Славы (в парке Шевченко) и площади 10 Апреля проходят в присутствии большого количества сотрудников полиции. «Работают громкоговорители, через которые гражданам напоминают о необходимости ношения масок, соблюдения дистанции и недопустимости использования советской символики», — говорится в сообщении СМИ.

Читайте также: «Слава Богу, мой дед, освобождавший Одессу от фашистов, не увидел этого»

Напомним, ранее стало известно, что четверо из ветеранов, принимавших участие в освобождении города от фашистов, получат к 10 апреля единоразовую выплату, эквивалентную 13 700 рублям. Данное решение приняли местные власти.