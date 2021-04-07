7 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Губернатор Львовской области Максим Козицкий поблагодарил Германию за помощь в расшифровке имен десяти пособников нацистов из дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибших в годы Великой Отечественной войны. Чиновник назвал их защитниками от завоевателей, подразумевая под «завоевателями» СССР.

Мирослава Романенко, , 20:21 — REGNUM Губернатор Львовской области Максим Козицкий поблагодарил Германию за рассекреченные имена десяти бойцов дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщил на своем Telegram-канале украинский журналист Максим Назаров.

Бандеровец Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы благодарны представителям посольства [Германии] и представителям немецкого архива за помощь. Теперь мы знаем еще больше имен воинов, отдавших жизнь, защищая наш край от захватчиков», — цитирует губернатора Львовской области журналист.

Назаров добавил, что губернатор под «захватчиками» имел ввиду СССР.

«Конечно, губернатора с явно выраженными симпатиями нацистскому режиму Гитлера назначил Зеленский», — подчеркнул журналист.

Представитель СМИ также обратился с вопросом к президенту Украины Владимиру Зеленскому, игнорирует ли он происходящее в гуманитарной сфере, в частности, вопросы истории?

Читатели Telegram-канала журналиста дали оценку произошедшему во Львовской области.

«Да пусть молятся кому хотят, но на нас своё де**мо не распространяют», — написал s1.

«Раньше за такое можно было конкретно схлопотать», — отметила Люба.

«Этот президент протух, несите нового», — добавил Борис.

«Этот губернатор просто хочет к своим прародителям!» — пояснил Alexander Alexander.

«Как по мне, то клоун Вова (имеется в виду президент Украины Владимир Зеленский. — М. Р.) настолько старается понравиться нацикам, что скоро сам начнёт зиговать», — отметила Алена-Алена.

«Мой дед давил эту нечисть… Боже, как жаль, что не до конца раздавили нацистов», — написал Юрий К.

Памятник Степану Бандере на Украине (сс) Mykola Vasylechko

«Ну после того, что Зеленский наговорил в Польше и в Израиле… Разве есть ещё кто-то, кто удивляется выходкам клоуна — «директора цирка?» — задалась вопросом Ирина.

«Ребята, надо говорить правду: Украина оккупирована наследниками тех, кто проиграл ВОВ (Великую Отечественную войну. — М. Р.). Киев и власть оккупированы врагами, которые предали и продали нашу страну за личные 30 сребреников. Свободные только Донбасс и Крым, а от оккупации страны надо избавляться и свергать этих предателей», — отметил Александр.

«Слов уже нормальных нет. Мало того, что нам с**т на голову каждый день, так еще и на наших прадедов и дедов. Доведут… народ, а потом будут тявкать, что Раша (Россия. — М. Р.) виновата!» — отметил Chanterelle.

«Вот так и живём 7 лет. Спасибо майдану животворящему. Зеленский президент — это диагноз государству и всем нам», — написал Артем Рез.

«Клоун явно подзабыл, что делали нацисты с людьми его национальности (имеются в виду представители еврейского народа. — М. Р.), память короткая», — отметил 19 507 Дмитрийский.

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Напомним, ранее в украинских города Львов и Тернополь приняли решение переименовать местные стадионы в честь нацистских пособников — Степана Бандеры и Романа Шухевича.

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