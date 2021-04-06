Москва, , 16:04 — REGNUM В Госдуме увидели связь между Парижским соглашением и постановлением правительства РФ «о создании частных лесов», передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия») в ходе пленарного заседания увязал Парижское соглашение и постановление правительства РФ «о легализации частных лесов на землях сельхозназначения».

«Таким образом, создается мотивация для того, чтобы и остальные такие горе-латифундисты превращали земли сельхозназначения в леса, прикрываются Парижским соглашением», — заявил Нилов.

Он возмущен тем, что заброшенные сельхозземли, которые заросли деревьями, не изымаются у нерадивых собственников, а таким образом, хозяева выводятся из-под ответственности.

Парламентарий напомнил, что «за ближайшие 30 лет Парижское соглашение собирается собрать 50 млрд долларов на «зеленую» экономику, «зеленую» политику, ветряные мельницы, на счет в том числе России».

С 2020 года в России действует постановление правительства РФ, фактически узаконившее частные леса на частных сельхозземлях.

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