Празднование дня рождения усатого водопроводчика Марио — пожалуй, самого известного и важного персонажа в истории видеоигр — изрядно затянулось. В течение многих месяцев Nintendo радовала фанатов своего неизменного маскота разнообразным контентом, чтобы подчеркнуть солидный возраст героя — итальянский любитель грибов и красивых принцесс появился на свет ровно 35 лет назад. Всё это время разработчики старались удивлять множеством мероприятий, свежими релизами, портированием старых проектов на новое железо и различными тематическими акциями. А закончилось всё это празднество совсем недавно, 31 марта 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Super Mario 3D World + Bpwser's Fury

В течение почти целого года, отведённого для чествования Марио, я с интересом наблюдал за «старыми-новыми» проектами Nintendo. Некоторые из них приятно удивляли неизбитыми приёмами, а некоторые откровенно разочаровывали ленивым подходом к реализации. Однако одна игра из всего богатого списка «праздничных» релизов компании заслуживает отдельного упоминания и обязательного места в коллекции преданных поклонников усатого водопроводчика. Речь, конечно же, идёт о Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Стоит сразу отметить, что я не буду много говорить об оригинальной Super Mario 3D World — она вышла на Wii U ещё в 2013 году и с ходу была признана практически эталонным трёхмерным платформером (и остаётся таким до сих пор). В современное переиздание для Nintendo Switch добавили возможность совместного прохождения по сети, улучшенное разрешение и новомодный фоторежим со множеством интересных опций для создания креативного кадра. За прошедшие годы игра не утеряла актуальности, а проходить её в компании верных друзей всё так же увлекательно, как и восемь лет назад.

Главной же особенностью обновлённого проекта стало полноценное сюжетное дополнение под названием Bowser’s Fury. Правда, в нём так мало связей с оригинальной Super Mario 3D World, что его совершенно справедливо можно считать самостоятельной небольшой игрой. В ней изменилось место действия, изменились игровые механики и изменился общий тон повествования — чем не повод снова облачиться в красный рабочий комбинезон и отправиться на очередное спасение мира?

Скриншот из игры Super Mario 3D World + Bowser's Fury Даже начальная заставка Bowser's Fury переполнена несвойственными для франшизы пафосом и брутальностью

Прогуливаясь по Грибному Королевству, Марио наступает в таинственную чёрную жижу и внезапно перемещается на тропический архипелаг. Оказывается, что местные острова погрузились в хаос — та самая жижа превратила Боузера в гигантскую неуправляемую машину разрушения, которая с поразительной лёгкостью сметает всё на своём пути. К таким разительным переменам в образе злодея не был готов даже его родной сын, Боузер-младший. Поэтому он просит Марио поскорее разобраться с угрозой и заодно вернуть отцу прежний облик. А взамен обещает помогать: как в бою, так и в решении головоломок.

Так дуэт протагонистов (при игре в кооперативе управлять можно как Марио, так и Боузером-младшим) начинает своё путешествие по небольшим островам с целью разрушить проклятие непонятной чёрной субстанции. Для этого им нужно заполучить как можно больше «котофеев солнца» и с их помощью зажечь волшебные маяки, способные нанести значительный ущерб разгневанному Боузеру.

Скриншот из игры Super Mario 3D World + Bowser's Fury У создателей игры определённо есть какая-то нездоровая любовь к кошачьим

В отличие от оригинальной Super Mario 3D World, Bowser’s Fury предлагает игрокам исследование полностью открытого, хоть и небольшого мира. На маленьких островках героев всегда ждут интересные задания и непростые головоломки: от всевозможных полос препятствий до сражений с мини-боссами на специальных аренах. Выполнять их можно в любом порядке, а для достижения заветной цели зачастую придётся положиться на командную работу.

Марио, как и в других проектах франшизы, умеет высоко прыгать, быстро бегать и переодеваться в различные костюмы для обретения уникальных способностей. Боузер-младший, в свою очередь, навыка «переодевания» лишён, но с лихвой компенсирует его отсутствие возможностью летать и добывать скрытые предметы при помощи волшебной кисти.

Если играть в Bowser’s Fury в одиночку, то сыном Боузера будет управлять искусственный интеллект — и тогда дополнение лишается как минимум 50% своего очарования. Всё же это сказочная история о дружбе и взаимовыручке, которую изначально создавали для совместного прохождения. Лучше всего её особенности раскрываются при игре на одном диване с половинками джой-конов в руках — когда есть возможность и порадоваться совместным успехам, и поругаться из-за неосмотрительных действий одного из напарников.

Скриншот из игры Super Mario 3D World + Bowser's Fury Преодолевать водное пространство между островами куда быстрее и веселее на верном помощнике

Главным препятствием на пути к выполнению заданий станет сам Боузер — разросшийся до невероятных размеров и получивший модную огненную шевелюру. Большую часть времени он будет спать в своём панцире, лишь изредка нападая на героев. В такие моменты в игровом мире начинает идти дождь, горизонт чернеет, а добродушные обитатели местных островов превращаются в страшных теневых чудовищ. Стоит отметить, что появление Яростного Боузера — пожалуй, лучшая часть дополнения и самый кинематографичный момент в многолетней истории франшизы игр о Марио.

Гигантский монстр появляется под нарастающие звуки рок-музыки и издаёт оглушительный рёв, сотрясающий всё вокруг. Несмотря на общую «детскую» стилистику проекта, этот враг действительно источает опасность, и от встречи с ним хочется бежать со всех ног. Боузер с ходу подтверждает свой грозный внешний вид делом: сбрасывает на землю огромные метеориты, через всю карту прожигает протагонистов мощным огненным лучом и при малейшей попытке сближения пытается растоптать. В такой ситуации у игроков остаётся только два выхода. Либо пытаться убежать от врага и переждать очередной приступ его ярости, либо скорее завершить решение головоломки, чтобы Боузера обожгло светом волшебного маяка.

Самое же интересное начинается, когда игроки накапливают достаточно «котофеев солнца» и получают возможность воспользоваться магическим колоколом. От его звона Марио превращается в огромного коточеловека (да, страсть разработчиков Super Mario 3D World к кошкам добралась и сюда) и получает возможность сразиться с Яростным Боузером один на один. В такие моменты кинематографичность происходящего выходит за все допустимые рамки: два гигантских существа (хоть и довольно нелепых на вид) устраивают эпическое побоище под проливным дождём и агрессивные гитарные риффы. Атаки персонажей сотрясают землю, каждое попадание по противнику «чувствуется» на физическом уровне, а исполинские размеры Марио и Боузера значительно добавляют масштаба ко всему происходящему. Сравнить это можно разве что с ещё более детской версией «Годзиллы против Конга», где вместо двух доисторических титанов сражаются огнедышащая черепаха и усач в несерьёзном кошачьем костюме.

Скриншот из игры Super Mario 3D World + Bowser's Fury Схваток между Марио и Яростным Боузером всегда ждёшь особенно

Собственно, именно этим и придётся заниматься на протяжении всего прохождения дополнения. Решаете головоломки — избегаете атак Боузера — копите нужное количество котофеев — даёте неприятелю бой. После этого вы получаете доступ к следующей части архипелага и повторяете все указанные выше действия до самых финальных титров. К счастью, на полное прохождение Bowser’s Fury уходит всего лишь около восьми часов, поэтому местный геймплейный базис не успевает надоесть, а к эпическим схваткам двух исполинов не слишком и привыкаешь. Прибавьте к этому сочную красочную картинку, очень «послушное» управление, а также умеренно-сложные и интересные испытания — получится достойнейшая игра про усатого водопроводчика за последние несколько лет. Быть может, это и не самый «прорывной» платформер из серии Super Mario, но среди всех подарков на 35-й день рождения Марио — этот определённо лучший.