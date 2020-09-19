19 сентября 2020 | Время чтения 6 мин

Артём Дубровский, , 10:40 — REGNUM В 2020 году самому знаменитому персонажу видеоигр, усатому итальянскому водопроводчику Марио, исполняется 35 лет. Первая отдельная игра о его приключениях в Грибном Королевстве вышла в далёком 1985 году и моментально стала вневременным хитом — многие геймеры умудряются ставить в ней рекорды и по сей день. Неудивительно, что разработчики из Nintendo решили отпраздновать день рождения своей главной звезды с особым размахом и приятными подарками. А в частности, сборником из трёх лучших из когда-либо созданных 3D-игр о приключениях Марио.

После анонса сборника Super Mario 3D All-Stars, в который вошли поистине культовые Super Mario 64, Super Mario Sunshine и Super Mario Galaxy, фанаты ликовали. Однако их радость была недолгой — как оказалось, приобрести «антологию Марио» можно будет только до 31 марта 2020 года. Таким образом, все физические издания были «забронированы» в первые же полчаса после анонса. Вероятно, счастливые обладатели картриджей вскоре начнут продавать их за неадекватно-большие суммы, а сам сборник станет особенно высоко цениться в среде игровых коллекционеров. Этим манёвром Nintendo значительно подогрела интерес к Super Mario 3D All-Stars и заочно оправдала его высокую цену в четыре тысячи рублей. Не заплатишь полную стоимость до конца марта — не получишь эти игры никогда. Но вот насколько это этично и честно по отношению к фанатам, которые годами вкладывали деньги в проекты «большой N» — вопрос спорный.

Тем не менее мне всё же удалось поиграть в цифровую копию Super Mario 3D All-Stars, предоставленную Nintendo. Стоит сразу развенчать определённые мифы и огорчить пользователей, которые не слишком пристально следили за анонсом — это не ремейки. И даже не ремастер-версии. Super Mario 3D All-Stars — это сборник «переизданий» культовых игр на актуальная платформу. Разработчики слегка улучшили разрешение, «подогнали» проекты под управление Nintendo Switch и добавили виртуальные плееры с коллекцией музыкальных треков из всех трёх игр. На этом список нововведений заканчивается.

При этом самая «пожилая» игра сборника, Super Mario 64, даже не получила апгрейда с широкоформатным разрешением — во время прохождения вы будете лицезреть раздражающие чёрные полосы по бокам экрана. Конечно же, это не делает игру плохой или неинтересной. Это всё ещё тот самый революционный платформер о Марио, увлекающий на десятки часов: с разнообразными локациями, умеренно-высокой сложностью и знаменитой историей о спасении принцессы Пич из лап Боузера. Однако визуально воспринимать её стало куда сложнее, чем в 1996 году. Квадратный Марио, весело скачущий по квадратным локациям и побеждающий таких же квадратных противников — явно не то, что сможет привлечь внимание современного геймера. А если добавить к этому неудобное управление и неповоротливую камеру, которые перенеслись в сборник прямиком из оригинала, то вопросов к Nintendo становится ещё больше. Что же это: слепое уважение к первоисточнику или элементарная лень?

Super Mario Galaxy Скриншот из сборника Super Mario 3D All-Stars Super Mario Galaxy Скриншот из сборника Super Mario 3D All-Stars

Вторая игра сборника, Super Mario Sunshine, сохранилась значительно лучше. У неё приятная (хоть и устаревшая) графика, цельный сюжет и множество любопытных геймплейных особенностей. В частности, именно в этой игре у Марио появляется водяной робот FLUDD, способный стрелять водой и превращаться в джетпак — в дальнейшем обе эти механики «нашли себя» в играх серии Splatoon. Ради Sunshine разработчики проделали чуть более серьёзную работу. Во-первых, они слегка обновили текстуры; во-вторых, улучшили разрешение, а в-третьих, слегка доработали управление. Например, теперь Марио сможет стрелять потоками воды на бегу или же использовать «стрельбу на месте» для более точного прицеливания.

Стартовое меню сборника Скриншот из сборника Super Mario 3D All-Stars Super Mario 64 Скриншот из сборника Super Mario 3D All-Stars

К сожалению, даже в этих решениях чувствуется лень разработчиков. Несмотря на приятную картинку и увлекательный геймплей, определённые элементы управления портят всё впечатление от игры. Например, целиться струёй воды при помощи стиков жутко неудобно — этот процесс напоминает использование пылесоса в Luigi’s Mansion 3, только хуже. При этом стрельбу из FLUDD вполне можно было реализовать при помощи гироскопа консоли — как в том же Splatoon. Тогда и главная «фишка» игры вызывала бы куда больше радости, и чувствовался бы более современный подход. Какой смысл «портировать» проект на консоль с множеством интересных особенностей и не использовать их?

Super Mario 64 Скриншот из сборника Super Mario 3D All-Stars Super Mario 64 Скриншот из сборника Super Mario 3D All-Stars

К счастью, всё недовольство от предыдущих переизданий с треском разбивается об великолепность игры Super Mario Galaxy. Будучи самым молодым проектом сборника (релиз состоялся в 2007 году), он всё ещё прекрасно выглядит, очень интересно играется и правильно использует особые возможности Nintendo Switch. В частности, здесь есть полная поддержка сенсорного экрана — с его помощью можно стрелять в противников звёздочками и притягиваться к различным объектам. При этом в стационарном режиме (при подключении к телевизору) эти функции очень удобно работают с использованием гироскопа консоли.

Super Mario 64 Скриншот из сборника Super Mario 3D All-Stars Super Mario Sunshine Скриншот из сборника Super Mario 3D All-Stars

Визуально Super Mario Galaxy выглядит немногим хуже Super Mario Odyssey, а геймплейно ничем не уступает своему «потомку». Игра радует обилием красочных визуальных эффектов непохожих друг на друга локаций, специальных возможностей для прохождения уровней и общей изобретательностью. Безусловно, я бы с удовольствием купил её и за полную стоимость — даже без приятного «придатка» в виде Super Mario 64 и Super Mario Sunshine. Непонятно лишь, почему в сборник не добавили Super Mario Galaxy 2, которая одинаково полюбилась как геймерам, так и критикам. Но будем надеяться, что Nintendo в дальнейшем планирует отдельное переиздание для этого проекта с добавлением хотя бы нескольких нововведений.

Super Mario Sunshine Скриншот из сборника Super Mario 3D All-Stars Super Mario Sunshine Скриншот из сборника Super Mario 3D All-Stars

Общее впечатление от сборника Super Mario 3D All-Stars крайне неоднозначное. С одной стороны, в него вошли прекрасные игры, значительно повлиявшие на всю индустрию в целом. С другой стороны, уж слишком неуважительно и «без любви» Nintendo подошла к своим лучшим творениям. Если с Super Mario Sunshine и Super Mario Galaxy всё не так явно, то Super Mario 64 совершенно точно заслужила полноценный ремейк с современной графикой и различными геймплейными «фишками». Особенно с учётом того, как процветает в последние годы «культура ремейков» — взять хотя бы отличные Crash Bandicoot N’Sane Trilogy и Spyro Reignited Trilogy. Однако вместо этого фанаты получили простенькое переиздание со множеством неприятных дополнительных факторов: за полную стоимость, с ограниченным временем на покупку и без русской локализации. Хороший ли это подарок на 35-летие Марио? Пожалуй, всё-таки нет.

Super Mario Sunshine Скриншот из сборника Super Mario 3D All-Stars Super Mario Sunshine Скриншот из сборника Super Mario 3D All-Stars

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