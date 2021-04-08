Начало военных действий в Донбассе станет началом конца для Украины. Об этом 8 апреля в ходе пресс-конференции заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Козак

Читайте также: Козак пообещал защитить Донбасс в случае атаки Украины

Заявление Дмитрия Козака было серьезно воспринято читателями оппозиционного украинского телеканала «Перший незалежний» («Первый независимый»). Своим мнением люди поделились в Telegram-канале украинского СМИ.

Читайте также: Козак предупредил Украину о начале конца в случае атаки на Донбасс

«Да хозяину Украины наплевать, главное — принести войну в Европу. Туда зря, что ли, нагнали сирийских и ливийских боевиков, игиловцев (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ)», — написал в обсуждении в Telegram-канале Максим.

Солдаты ВСУ идут в атаку

«Очень плохо, что нашему правительству не жаль свой народ! Сметут нас всех нафиг»,—добавила Elena.

«Украины и так нету — колония Европы или ЮАР, хрен знает, кому там продали», — написал Nazgul.

«Ведь он (Владимир Зеленский — О. П.) обещал прекратить войну и договариваться хоть с чёртом! Рожей его размазать по этим обещаниям и видосикам и дать пенделя прочь с Украины!»— эмоционально отреагировал Николай К.

«От Зеленского ничего не зависит. Прикажут скакать — поскачут задрав шаровары. Третий секретарь посольства США рулит», — возразил 49 418 Uncle Tom.

«Думаю, Козак не блефует… Потом скажет: вас предупреждали», — выразил свое мнение один из читателей.

Pnp.ru Дмитрий Козак

«Когда-то русский писатель Куприн написал: чем хуже, тем лучше, тем ближе к концу. Правда, это было по другому поводу, но чем этот повод отличается?»— добавил Николай Н.

«А никто адекватный в этом и не сомневается»,— отреагировал на слова Дмитрия Козака Александр.

Читайте также: «Посетить похороны мальчика он не захотел?»: Зеленский отправился в Донбасс

Напомним, сегодня, 8 апреля, Владимир Зеленский отправился с «рабочей поездкой» в Донбасс, чтобы поддержать «боевой дух» украинских военных.