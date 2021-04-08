8 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Владимир Зеленский отправился в Донбасс. На Украине по-разному оценили «рабочую поездку» главы государства в регион, где по инициативе украинской стороны продолжается война и гибнут мирные жители.

Мирослава Романенко, , 14:59 — REGNUM 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский отправился в Донбасс. В пресс-службе украинского лидера уточнили, что Зеленский отправился на оккупированную Украиной часть республик Донбасса с «рабочей поездкой».

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В своем микроблоге в Twitter украинский президент написал, что хочет быть с украинскими военными «в трудные времена» как верховный главнокомандующий. «Едем к местам обострения… Украине нужен мир, и сделаю всё для этого», — добавил он, пожелав упокоения украинскому военному, погибшему в Донбассе.

На Украине по-разному оценили очередную поездку Зеленского в Донбасс. Своим мнением поделились читатели Telegram-каналов «Украина 24/7», Klymenko Time, а также официальной страницы «Офиса президента Украины» в социальной сети Facebook.

Проанализировав оценку события жителями страны, нельзя не обратить внимание на то, что многие указали, что украинский лидер слишком часто посещает регион, в отличие от своего предшественника Петра Порошенко. Другие рассыпались в благодарных комментариях, третьи — обрушились на него с жесткой критикой. А часть комментаторов припомнили недавний призыв главы СНБО Украины Алексея Данилова касательно топонима «Донбасс», ведь пресс-служба Зеленского написала, что президент Украины «начал рабочую поездку в Донбасс».

Владимир Зеленский в Донбассе President.gov.ua

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Так, читательница Telegram-канала «Украина 24/7» Alexsandra отметила: «Ради поднятия их духа», идиот… лучше бы войну прекратил, тогда бы у всех дух поднялся».

«А что за регион такой Донбасс? Это как? У нас появилась Донбасская область? Донбасский район? Что за тупые неучи пишут этот пост?» — прокомментировал Vitally S. новость на странице «Офис президента Украины» в социальной сети Facebook, явно имея в виду недавние высказывания Алексея Данилова относительно топонима «Донбасс».

»Хорошо, хоть на этот раз едет как главнокомандующий, а то всё неЛох и неЛох», — иронизирует Юрий В.

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«Боже, храни ребят от такого посетителя, от этой ходячей катастрофы», — написала Людмила К., под ребятами имея в виду украинских военных.

«Нарративы поддерживают. Где СНБО?» — спросил также читатель Telegram-канала Klymenko Time Pavel K., подразумевая топоним «Донбасс».

»Не нужен он никому, ни внутри страны, ведь всех предал, ни в Европе», — добавила Лана К.

«Светоч нации сам поведет легионы в бой», — иронизирует R Ro.

В свою очередь пользователь Andrey отметил, что украинский президент боится встретиться с мирными жителями региона, которых он лишил права голоса.

«Встретиться с мирными, которых оно лишило права голоса, **ыт», — написал Andrey.

Один из читателей спросил, не хотел ли Владимир Зеленский побывать на похоронах пятилетнего мальчика, погибшего в ДНР.

«Посетить похороны пятилетнего мальчика он не захотел прийти? Посмотреть на его труп?» — спросил dima Ff.

Разрушенный дом. Донбасс © ИА Красная Весна

«Мы должны вначале на нашем уровне не делить себя на «наших» и «ваших» и научиться жить в мире, может, это даст возможность поумнеть и тем кто у власти, успокоится и не давать убивать наших детей и внуков на фронте, который никому не нужен», — резюмировал Admin в Telegram-канале Klymenko Time.

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Напомним, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что жителям Украины следует отказаться от использования топонима «Донбасс».