В Дагестане на днях жители города Дербента могли наблюдать странную картину — в буро-коричневый цвет окрасились прибрежные воды Каспийского моря, а на берегу валялась мертвая рыба. Видеокадры с места горожане разместили в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Загрязнение окружающей среды

По мнению жителей Дербента, источником загрязнения является винно-коньячный комбинат «Дагестан». Он якобы сбрасывает неочищенные сточные воды в городской коллектор по улице Хандадаша Тагиева. По информации в соцсетях и СМИ была организована проверка прокуратуры и Роспотребнадзора.

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Жители Дагестана отозвались на проблему в соцсетях. Ряд из них пошутил, что теперь Каспий из-за наличия в нем коньячных отходов будет особенно сильно привлекать туристов и местных жителей.

«Море пьяно получилось» , — пошутил 4343aleksandr.

«Дорогое море. Купаться в вине не каждому удастся» , — иронично заявила VeneRa.

«А когда г… в море течет, особо не переживают» , — напомнил всем читателям страницы о систематических сбросах канализационных стоков в Каспий один из комментаторов.

Цитата из видео на YouTube Загрязнение Каспия в Дербенте

«Коньяк же течет, а не г…» — пошутил в ответ оппонент.

https://www.instagram.com/p/CNP-ZoWooB0/

Многие комментаторы в блогосфере возмущались не только вопросом загрязнения моря, но и другими проблемами, в том числе водой, из-за загрязненности которой ежегодно в республике происходят вспышки массовых отравлений среди населения.

«И так народ своим пойлом травят, так ещё и природу решили загрязнить отходами» , — прокомментировал один из читателей страницы прокуратуры РД в соцсети Instagram.

«Если бы народ не поднял эту тему, вы бы и с места не сдвинулись! По всему побережью и КОРу (Канал имени Октябрьской революции — ред. ИА REGNUM) такая история уже десятки лет! Даром деньги получаете!!!» — пристыдил сотрудников прокуратуры некто под ником zorro19499.

«Чем фонтаны строить, лучше бы нормальную канализацию построили, а то полюбоваться на фонтан, а затем пойти искупаться в грязи — это не комильфо» , — упрекнула власти читательница страницы magomaeva_aya.

«Там у коньячных королей родственник — начальник отдела в Генпрокуратуре, вот им и плевать, что течёт в море, плевать на гибель животных, плевать на последствия. Но справедливость должна восторжествовать — и наплевать на родственников в погонах» , — уверен еще один комментатор, располагающий сведениями о родстве владельцев предприятия с сотрудниками надзорных органов. При этом он не уточнил, откуда у него такие данные о родственных связях.

«Пишу в сотый раз, админ, донесите, пожалуйста, до руководства, чтоб поручили помощнику из прокуратуры прогуляться по берегу на Редукторном поселке, такая же история происходит» , — обратил внимание kavkazanti на еще одно место загрязнения Каспия.

«Кто там говорил, что Дербент — это будущая столица туризма в Дагестане? Вы хотя бы своим гражданам обеспечьте нормальные условия, хотя бы воду, которая течет с гор чистая, не загрязняйте, подумайте над этим, суперуправленцы» , — призвал власти к ответственности один из сознательных граждан.

Derbent.ru Фасад здания в Дербенте

Ряд жителей региона в соцсетях призвали к серьезным мерам для виновных в загрязнении Каспийского моря.

«Сажать надо в тюрьму, тогда меньше будет такого беспредела» , — заявил читатель страницы «Мой Дагестан» в Instagram.

Как стало известно, по итогам проверок специалисты Росприроднадзора по СКФО возбудили дело об административном правонарушении о нарушении требований к охране водных объектов. В рамках следственных действий отобраны на исследование пробы сточных вод и жидких отходов в месте сброса стоков в Каспий, а также с коллектора в 70 метрах от Дербентского винно-коньячного комбината.