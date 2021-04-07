Дербент, Дагестан, , 12:18 — REGNUM В Дагестане организована проверка по сообщениям в соцсетях о загрязнении сточными отходами Каспийского моря. Предположительно источником сброса является местный коньячный комбинат в городе Дербенте, сообщили 7 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Напомним, 5 апреля в ряде СМИ и в региональном сегменте соцсетей была распространена информация о том, что берег Каспия в районе Дербента окрасился в буро-коричневый цвет. На кадрах видео запечатлен сброс грязных отходов из трубы прямо в море.

Источником загрязнения ряд экспертов считает винно-коньячный комбинат «Дагестан». Он якобы сбрасывает неочищенные сточные воды в городской коллектор по улице Хандадаша Тагиева.

Эта информация будет проверена следователями, по результатам будет принято процессуальное решение.