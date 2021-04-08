7 апреля в украинских средствах массовой информации появились слухи о грядущей отставке исполняющего обязанности министра энергетики Украины Юрия Витренко. 8 апреля пресс-служба энергетического ведомства страны была вынуждена опровергнуть данную информацию.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Витренко

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Так, читатели Telegram-канала журналиста Андрея Павловского (PavlovskyNEWS) весьма нелестно отозвались о чиновнике и далеко не все позитивно восприняли опровержение информации о его отставке.

«Лям в месяц получать. Да куда он уйдёт-то. Президент США меньше получает в разы»,— заметил Александр, комментируя ранее полученные высокие премии топ-чиновников компании «Нафтогаз», одним из которых и был Юрий Витренко.

Галя Вахтіна Юрий Витренко

«Сам эти слухи и запустил. Чтобы о нём не забывали, о великом менеджере», — предположил Aleksey.

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«А мы было уже обрадовались», — призналась Елена Н.

«Уговорили, за ещё более выгодные условия, и он решил остаться. А то мальчику денежек не хватает, может, ещё раз в 100 тарифы поднимут», — написала Анна.

«Бог дал, Бог взял», — резюмировала Татьяна Г.

«Какой ветреный… Сегодня хочу, завтра не хочу!»—добавила Iryna H. в обсуждении на Telegram-канале «Прямой».

Campbeca Андрей Коболев

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Напомним, в конце 2019 года стало известно, что глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев и исполнительный директор компании (им на тот момент был Юрий Витренко) получат дополнительно в качестве премии 25,6 млн долларов за «победу» над «Газпромом». За выигрыш дела в Стокгольмском суде чиновники ранее также получили премию в 20,7 млн долларов с учётом налогов.