Киев, , 02:48 — REGNUM Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев и исполнительный директор Юрий Витренко получат в качестве премии дополнительно ещё 25,6 млн долларов за «победу» над «Газпромом», сообщает украинское издание «Страна».

Российская компания 27 декабря перечислила «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Это автоматически принесёт Коболеву и Витренко гигантскую премию, условием получения которой было взыскание остатка выплат по суду. За выигрыш дела в Стокгольмском суде ими уже была получена премия в 20,7 млн долларов с учётом налогов. По данным издания, деньги высшие руководители «Нафтогаза» отослали родне в США и Лихтенштейн.

Ранее наблюдательный совет украинской компании решил выплатить 41 менеджеру компании премии общей суммой в 46 млн долларов за удовлетворение иска к «Газпрому» о недостаточных объёмах транзита Стокгольмским арбитражем. Это вызвало вал критики как общественной, так и в Раде и правительстве.

По данным «Нафтогаза», в сумме по результатам арбитража компания получила от «Газпрома» 5 млрд долларов, причём часть — $2,1 млрд «в виде газа», поставленного российской стороной в 2014 году

20 декабря Россия и Украина согласовали новый транзитный пятилетний контракт, включающий пункты о погашении задолженности по судебному решению. «Газпром» до конца 2019 года обязался выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд. Киев же отказался от требований об аресте активов и имущества «Газпрома» и антимонопольных претензий на $7,4 млрд. Также были аннулированы другие взаимные иски.

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