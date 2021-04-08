Ситуация с тем, что Братиславский Госинститут по контролю лекарств (ГИКЛ) не смог вынести заключение о соотношении эффективности и риска вакцины «Спутник V», вызвала обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 8 апреля в социальной сети Facebook.

Минобороны России Вакцина Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V)

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"Если бы в Словакии были специалисты, то у них была бы своя вакцина!» — написал Сергей Я.

Многие пользователи оказались уверены, что у российского препарата нет никаких проблем, ведь он уже неоднократно проходит исследования в других странах. Поэтому вопросы возникают лишь к компетенции специалистов в Словакии.

«Английский медицинско-научный журнал смог дать оценку «Спутнику V», а в Словакии засомневались. Это говорит не о вакцине, а об уровне словацких «специалистов», — пишет Viktoriya S.

Некоторые комментаторы выразили своё безразличие к судьбе российской вакцины на территории Европы. Граждане считают, что препарат в первую очередь нужен гражданам России.

«Ну, нет, так нет. Вообще не понимаю, что мы с этой вакциной носимся. Кому надо, сами обратятся, уважать себя надо», — считает Игорь М.

Дарья Драй ИА REGNUM Коробки с препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) в холодильнике

Ряд людей посетовал, что теперь гражданам Словакии придётся иметь делать с такими скандальными вакцинами, как AstraZeneca, или китайскими аналогами с не самыми высокими результатами эффективности.

«Не нравится — не бери. Для таких и существует астразенека. Колитесь ей, а то, глянь — нос воротит. Холуи ЕСовские», — пишет Юра Б.

Часть комментаторов предположила, что всё дело в том, что из Брюсселя поступила команда отказать российской вакцине в регистрации, а словацкое руководство поспешило удовлетворить желания своего хозяина.

«Боятся. Потому что в Европе говорят только то, что позволено сверху. Поэтому все говорят слово в слово, что продиктовано Брюсселем», — поделилась своим мнением Светлана К.

Нашлись и те, кто указал, что российская вакцина привела к политическому кризису в Словакии. Граждане уверены, что здравый смысл в этой стране пришёл в противоречие с политическими амбициями.

«Мало того, в Словакии политический скандал из-за Спутника. Премьер-министра Словакии заставляют отослать первую партию Спутника назад в Россию. Он может потерять свой пост из-за того, что заказал Спутник», — отметила Svetlana E.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V)

Напомним, 7 апреля газета Pravda опубликовала материал со ссылкой на заявление представителя Братиславского Госинститута по контролю лекарств Магдалены Юркемиковой о том, что структура не смогла вынести заключение о соотношении эффективности и риска вакцины «Спутник V» в связи с якобы отсутствием многих данных от производителя.