Рост курса евро до показателя выше 92 рублей за штуку спровоцировал возникновение множества комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 8 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM

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"А вы ещё не поняли, сейчас рубль обвалится до 90 за доллар. Продукты не просто так подлетели в цене, там оптовики-то в курсе что и как. Пока до народа дойдет, напомню, что за 10 лет рубль подешевел с 22 рублей до 76. Скоро уж как в 4 раза», — пишет Code M.

Многие пользователи выразили своё возмущение сложившейся тенденции. Люди желают, чтобы национальная валюта показывала уверенный рост или хотя бы держалась стабильных показателей, но её обесценивание вызывает удручающие настроения в обществе.

«Сегодня, как и каждый день, в принципе, умные люди, кто хранит сбережения в валюте, проснулись немножечко богаче, а остальные граждане России немножечко беднее», — написал Алексей Ч.

Некоторые комментаторы уверены, что большинство граждан России находятся в невыгодном положении, когда рубль теряет в цене, но всё же есть те, кто умудряется на этом заработать.

«Хороших новостей давно не слышал. А это новость хороша только для тех, кто деньги держит в валюте, а таких людей немного», — считает Кирюха И.

Часть людей выразила своё безразличие к курсам валют. Им оказалось куда важнее, чтобы внутри страны не росли цены на продукты и услуги.

«Да пусть хоть тысячу будет! Мне важно, чтобы цены в стране от иностранных валют не зависели и были доступны хотя бы на основные товары и услуги», — поделился своей позицией Саша С.

Отдельные пользователи отметили, что это далеко не первый скачок на рынке валют и поэтому уделять данному событию излишнее внимание не стоит.

«Таких скачков курса было уже немало, а вы, как обычно, все переживать начинаете», — отметил Дмитрий М.

Нашлись и те, кого ситуация с курсом рубля явно заинтриговала. Граждане считают, что цена рубля по отношению к евро может преодолеть в скором будущем сотню.

«Делаем ставки, когда сотню пробьёт!», — написал Роман З.

Напомним, 7 апреля стали известны данные Московской биржи, согласно которым рубль ушёл в минус к доллару и евро — курс европейской валюты впервые с 1 февраля поднялся выше 92 рублей.