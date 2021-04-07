6 апреля глава офиса президента Украины Андрей Ермак представил руководителя Центра противодействия дезинформации Полину Лысенко. Андрей Ермак указал на то, что «для эффективной работы в сфере защиты национальной безопасности» украинский Центр противодействия дезинформации намерен сотрудничать не только с органами власти и международными партнерами, но и с представителями средств массовой информации и «гражданского общества». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице офиса президента Украины в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Источник дезинформации

Ермак отметил, что центр объединит все государственные учреждения Украины, связанные с процессом «борьбы с дезинформацией».

«Поэтому очень быстро эта структура «лечения» информационного пространства займет свое место в украинском обществе и на международном уровне и станет эффективным оружием, которое будет защищать независимость и безопасность нашей страны», — выразил убеждение глава офиса президента Украины.

Публикация новости на странице офиса президента Украины в социальной сети Facebook не осталась без внимания жителей страны.

«Что вы вообще называете дезинформацией? И с чем сравнить какую-либо преподносимую информацию, чтобы на этой основе решить, что же она из себя представляет: дезинформацию или всё-таки правду? Я понятно написала? Сама понимаю, что нет. Вот таким же образом и люди понимают предлагаемый вами контроль. Нечем вам заняться! Занимайтесь действительно полезными делами для граждан и не будете бояться никакой информации. Что на местах творится! Это уму невообразимо. Депутаты местные вместо того, чтобы прикладывать силы для возрождения, к примеру, промышленности в области, районе, охранные предприятия штампуют. И из чьего кармана эти услуги будут оплачиваться? Правильно, в основном из бюджетного. А охранных клонов хочет наштамповать депутат, который раньше был директором охранного предприятия. Привет из Одесской области», — написала Света М.

President.gov.ua Глава офиса президента Украины Андрей Ермак представляет руководителя Центра противодействия дезинформации Полину Лысенко

Часть жителей страны в своих комментариях указала на то, что источником дезинформации является администрация президента Украины.

«Народ давно убедился, что «слуги» во главе с гарантом врут в три короба, так вы это хотите дезинформировать? Может, вы хотите всех заставить верить в вашу ложь, а в отношении тех, кто не верит, открывать уголовные производства. Расскажите нам еще раз с Витренко (исполняющий обязанности министра энергетики Украины. — М. Р.) и Шмыгалем (премьер-министром Украины. — М. Р.), какая средняя заработная плата и во сколько раз возросла, лжецы, а за гаранта вообще речи нет. Хотя бы совесть имели и постеснялись, интересно, своих детей вы воспитываете в таком же духе, лжецов? Это вы сейчас у власти и вам наплевать, верит вам кто или нет, вам лишь бы продержаться и продолжать свою ложь, а когда вырастут ваши дети лжецы, вы уверены, что им будет хорошо от вашего воспитания, им сразу заявят, что «ты лжец и твой отец лжец», так что дезинформируйте в первую очередь себя, пока не поздно», — написала Валя К.

«Все оппозиционные каналы закрыли, остался только один канал дезинформации — это офис президента», — уверен Сергей Р. из Закарпатской области (Мукачево).

«А что там с дезинформацией о пяти вопросах от президента? Какой результат этого опроса, и когда будет реализована воля народа?» — задал вопрос Игорь Н.

«Борьба с информацией. Нигде в мире больше нет», — заметила Ludmila M.

«Сами дезинформацию производите, сами с ней и боретесь», — написала Laura K. из Львова.

«Мы закончим войну и снизим тарифы». Такую дезинформацию имеете в виду?» — задал вопрос Андрей К. из Кременчуга.

«И это говорит главный источник фейков», — написал Виталий М. из Кривого Рога.

President.gov.ua Глава офиса президента Украины Андрей Ермак

«Сами разберёмся, где правда, страну поднимайте», — призвала Наташа М.

Читайте также: Посол Украины: Киев может поделиться с США опытом борьбы с дезинформацией

Напомним, ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина может поделиться со своим «стратегическим партнером» — Соединенными Штатами Америки — своим опытом борьбы с дезинформацией.