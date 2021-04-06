В пресс-службе Одесской епархии канонической Украинской православной церкви (Московский патриархат) сообщили, что половина всех умерших, которых приходится ежедневно отпевать духовенству епархии, — это люди, умершие от осложнений COVID-19. Об этом говорится в сюжете, который был опубликован 5 апреля представителями епархии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы пришли специально на кладбище, чтоб вам показать масштабы Западного кладбища, которое просто поразит вас… Меня поразило, потому что я совсем недавно здесь был. Я не знал, что оно так выросло! И самое ужасное, что мы с полной уверенностью заявляем, что половина отпеваний в день нашим духовенством, — это ковидные. Это люди, которые умерли реально от ковида», — рассказал пресс-секретарь епархии Андрей Пальчук в сюжете, опубликованном на страничке епархии в социальной сети Facebook.

«Ситуация такая, что в больницах нет мест вообще», — продолжил он, добавив, что многие больницы города были перепрофилированы для приема пациентов с COVID-19.

Призыв представителя епархии соблюдать все меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, а также информация о ситуации в регионе, вызвали отклик читателей. Многие согласились со словами представителя церкви.

Omr.gov.ua У врача. Одесса

«Рассадником вируса являлись маршрутки. Были битком набиты, половина пассажиров без масок. Люди не понимают, что являются разносчиками вируса. Уговоры не помогут. Нужны рейды проверяющих и штрафы 50−100 гр. Собранные средства направлять в больницы», — предложила Lana Polischyk.

«Может, хоть кто-то начнет шевелить мозгами что шутки закончились!» — поблагодарила за сюжет Eugenia S.

«Все правильно. Но до сих пор «продвинутые» христиане не верят в вирус и в храмах снимают маски», — отметил пользователь Fishki Fishki.

Напомним, по данным министерства здравоохранения Украины, за последние сутки максимальное число выявленных случаев инфицирования коронавирусом было зарегистрировано в Одесской области.