Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обвинил спецслужбы Российской Федерации в том, что они якобы с 2000 года целенаправленно используют топоним «Донбасс». По его мнению цель этого — «противопоставление и искусственное выделение определённого региона Украины как территории, которая якобы имеет особые права и статус».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Разговор с «агрессором»

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Под записью Алексея Данилова в социальной сети Facebook немало граждан поддержали чиновника, но были и те, кто посчитал высказывание «бредом» или указали политику на то, что люди в общении между собой, обсуждая гражданскую войну в Донбассе, употребляют именно термин «Донбасс», а не навязанную Украиной аббревиатуру «ОРДЛО», которая, как отметил один из комментаторов Юрий М., «режет слух».

Читатели украинского издания VESTI иначе оценили ход мыслей украинского чиновника, о чем они выразили свое мнение в Telegram-канале издания под соответствующей новостью.

«Так, может, и слово Галичина уже запретят использовать? Оно ни в чьих интересах не используется?» — задался вопросом Artem B.

President.gov.ua Алексей Данилов

«Пусть этот «дятел» обратится к историческим фактам и к своему глубокому невежеству, может быть, узнает как переводится с сокращённого сленга слово «Донбасс». А также в какой период истории этот термин возник и в связи с чем. Хотя с дурака и взятки гладки», — написал 1−928−833−5226.

Одна из оставивших комментарий списала высказывание Данилова на весеннее обострение, которое случается у душевнобольных людей.

«У психов весеннее обострение. Дурдом на каникулах», — написала Nata Nata.

«Всем чертям, рогулям (жаргонный термин, использующийся городскими жителями Украины для обозначения сельчанина, не усвоившего городские обычаи и культуру — О. П.) и кастрюлеголовым (отсылка к некоторым протестующим на майдане в 2014 году, у которых на голову была надета кастрюля — О. П.) на Украине, слово Донбасс набить на лбу нужно», — резко высказался Дмитрий.

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«Такое ощущение, что в украинскую власть попадают организмы по принципу отрицательного отбора», — отметила Tais.

President.gov.ua Владимир Зеленский в Донбассе

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Напомним, 24 марта Алексей Данилов призвал политиков, журналистов и общественность избегать употребления топонима «Донбасс».

Отметим, топонимом Галичина (Галиция) на Украине принято обозначать западные области страны. Галичина соответствует территории современных Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской (кроме северной части) областей Украины.