Прогноз Всемирного банка, согласно которому экономика России будет восстанавливаться после кризиса быстрее, чем ожидалось, вызвал споры среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 5 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Погода

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"Я с 2009 это слышу. Легче жить ни разу не стало», — пишет Иван М.

Многие пользователи не особо поверили, что прогноз станет явью. Люди уверены, что обязательно что-нибудь случится и экономика России опять не сможет вернуться на прежние показатели.

«Перед каждым ростом экономики обязательно следуют санкции. И очередной рост превращается в восстановление от санкций. А народ ругает президента. Так и живём», — отметил Vlad A.

Часть граждан выразила уверенность, что пока простые граждане не почувствуют действительное улучшение положения дел в их финансах, о реальном восстановлении экономики страны говорить будет нельзя.

«Можно любые прогнозы строить по росту экономики, но пока в карманах не забрякают монеты, никто не заметит эти улучшения», — считает Олег К.

Некоторые комментаторы отметили, что восстановление экономики должно происходить не только следуя мировым трендам, но и благодаря усилиям властей внутри страны, включая появление новых производств и повышение уровня жизни граждан.

«Восстановление — это развитие промышленности, повышение уровня жизни, повышение ответственности властей. Где это всё?» — задаётся вопросом Дмитрий Ч.

Ряд пользователей выразил своё неприятие экономическим прогнозам иностранных структур. Граждане считают, что России не следует обращать на них внимания, ведь они могут оказаться лживыми и нести собою цель — пустить нам пыль в глаза.

«Какой позор — именоваться державой и в своём путииспользовать мнения посторонних банков. Мне не требуется одобрения посторонних, чтобы сделать нужные вещи. Так зачем России выслушивать чужие мнения, которые постоянно меняются? Это дно — чтить чужие прогнозы. Забыли картишки раскинуть, погадать», — поделился своим мнением Александр С.

В большинстве своём комментаторы выразили надежду, что российская экономика начнёт показывать положительные результаты и ситуация в стране пойдёт к лучшему.

«Всё время предрекают некое восстановление. Может быть, оно действительно восстанавливается, но вот бы уже хоть что-нибудь всё-таки восстановилось, в конце-то концов!» — возмущается Игорь П.

Напомним, 5 апреля РИА Новости опубликовало материал, в котором был приведён прогноз Всемирного банка, согласно которому экономика России будет восстанавливаться после кризиса быстрее, чем ожидалось.