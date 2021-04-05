«Пора уже ей восстановиться!» — Всемирный банк предрёк экономике РФ подъём
Прогноз Всемирного банка, согласно которому экономика России будет восстанавливаться после кризиса быстрее, чем ожидалось, вызвал споры среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 5 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
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"Я с 2009 это слышу. Легче жить ни разу не стало», — пишет Иван М.
Многие пользователи не особо поверили, что прогноз станет явью. Люди уверены, что обязательно что-нибудь случится и экономика России опять не сможет вернуться на прежние показатели.
«Перед каждым ростом экономики обязательно следуют санкции. И очередной рост превращается в восстановление от санкций. А народ ругает президента. Так и живём», — отметил Vlad A.
Часть граждан выразила уверенность, что пока простые граждане не почувствуют действительное улучшение положения дел в их финансах, о реальном восстановлении экономики страны говорить будет нельзя.
«Можно любые прогнозы строить по росту экономики, но пока в карманах не забрякают монеты, никто не заметит эти улучшения», — считает Олег К.
Некоторые комментаторы отметили, что восстановление экономики должно происходить не только следуя мировым трендам, но и благодаря усилиям властей внутри страны, включая появление новых производств и повышение уровня жизни граждан.
«Восстановление — это развитие промышленности, повышение уровня жизни, повышение ответственности властей. Где это всё?» — задаётся вопросом Дмитрий Ч.
Ряд пользователей выразил своё неприятие экономическим прогнозам иностранных структур. Граждане считают, что России не следует обращать на них внимания, ведь они могут оказаться лживыми и нести собою цель — пустить нам пыль в глаза.
«Какой позор — именоваться державой и в своём путииспользовать мнения посторонних банков. Мне не требуется одобрения посторонних, чтобы сделать нужные вещи. Так зачем России выслушивать чужие мнения, которые постоянно меняются? Это дно — чтить чужие прогнозы. Забыли картишки раскинуть, погадать», — поделился своим мнением Александр С.
В большинстве своём комментаторы выразили надежду, что российская экономика начнёт показывать положительные результаты и ситуация в стране пойдёт к лучшему.
«Всё время предрекают некое восстановление. Может быть, оно действительно восстанавливается, но вот бы уже хоть что-нибудь всё-таки восстановилось, в конце-то концов!» — возмущается Игорь П.
Напомним, 5 апреля РИА Новости опубликовало материал, в котором был приведён прогноз Всемирного банка, согласно которому экономика России будет восстанавливаться после кризиса быстрее, чем ожидалось.