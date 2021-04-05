Депутат украинского парламента от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николай Скорик прокомментировал начало промышленного производства российской вакцины от коронавируса в соседней Белоруссии. Об этом политик написал 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Дарья Драй ИА REGNUM

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Скорик отметил, что ежемесячно в соседней республике будут выпускать до пятисот тысяч доз препарата, а вакцинация для белорусских граждан бесплатная. Вакцинация российской вакциной, как напомнил украинский политик, началась в Белоруссии еще в конце 2020 года.

«В настоящее время полный курс (две дозы) вакцинации у наших соседей-белорусов прошло больше 26 тысяч человек. В Украине, по последним данным, которые озвучивались, для сравнения, таких целых два (!) человека… «Тоталитарная» и «совковая» Беларусь — она такая. И вакцину из «страны-агрессора» закупает, и производит у себя, и очень «прогрессивную реформу» медицины в стиле Супрун почему-то не провела. Не то что наше очень продвинутое и отреформированное по самое не могу «государство в смартфоне»… У нас-то граждан живёт (пока ещё) побольше, чем в Беларуси, чего их жалеть-то? Пусть себе умирают — зато всё очень прогрессивно и по-европейски», — заключил политик.

Читатели откликнулись на пост украинского политика. В свою очередь Владимир К. в комментариях под постом украинского депутата рассказал о вакцинации своих родственников в России.

«Моих родственников в России привили. Никаких побочных эффектов. Все четко. За деньги вообще речь не идет. Не дай бог кто возьмет, посадят к черту. Там с этим строго», — написал Владимир К.

«Сравнивать вакцинацию не берусь, просто скажу — лечение бесплатное, койки есть, кислород тоже. Докупали только препарат от тромбов. Но они все равно хотят в Европу», — добавила Лидия С. из Одессы.

«Потому, что никто не хочет укр. вакцину… я —тоже! Но пусть лучше умирают, только не Российскаявакцина… это нормально?» — задала вопрос Вера Р.

В свою очередь Ирина К. из Одессы написала, что накануне в городе ни в одном из медицинских учреждений не было свободных мест для госпитализации.

«Вчера нигде не было мест, ни в одной больнице города… реалии жизни города», — отметила она.

«Президент Аргентины через месяц после прививки «Спутником» заболел. Так что я бы не был так уверен в этой вакцине», — возразил в отношении российской вакцины Максим С.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

Мария К. обратилась к Николаю Скорику с вопросом, почему он якобы искажает информацию, добавив, что на Украине прививки от коронавируса делают на бесплатной основе.

«Уважаемый депутат, почему Вы все искажаете, тем более как можно сравнивать Белоруссию и Украину по количеству — в Украине проживает 35 млн человек, а в Белоруссии 9,5 млн человек, правильно считать в процентном соотношении. Получится, что в Украине лучше, чем в Белоруссии, и вакцинируют у нас бесплатно. Какую вакцину Вы сделали себе?» — спросила Мария К.

На что политик ей ответил, что и в процентном соотношении «тоже не совпадает». В отношении собственной вакцинации Скорик ответил, что как минимум три месяца у него будут сохраняться антитела к коронавирусной инфекции, а к лету он будет решать, каким препаратом ему вакцинироваться.

«Многие хвалят «Спутник V», и самое главное, что западная пресса, которая крайне критична к российской вакцине, удивительно мало информирует про рецидивы, а вернее — их вообще нет!»— добавил Вадим Ц.

Напомним, Украина могла на имеющихся в стране мощностях (в Харькове) производить российскую вакцину от коронавируса и обеспечить вакцинацию своего населения. Однако украинские власти отказались регистрировать российский препарат для вакцинации от коронавируса.