Екатеринбург, 5 апреля 2021, 10:43 — REGNUM Пассажиры в общественном транспорте Екатеринбурга чаще всего надевают маски, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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К такому выводу пришли представители городской администрации, участвовавшие в рейде по соблюдению «масочного режима».
Абсолютное большинство горожан и работников общественного транспорта носят маски, лишь единицы уклоняются от этого требования. Впрочем и те исправляются после замечаний.
Как сообщало ИА REGNUM, «масочный режим» намерены отменить в Свердловской области в июне-июле 2021 года.
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