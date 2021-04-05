4 апреля президент Украины прибыл с официальным визитом в Катар. О визите украинского лидера в Катар высказался депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев, у которого вызвал вопрос тот факт, что Зеленский вылетел в Катар на один день раньше, тогда как в пресс-службе президента Украины сообщалось, что официальный визит состоится 5 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Визит Владимира Зеленского в Катар

«Сообщение о визите на сайте ОП появилось, когда самолет был в воздухе! Весь мир говорит и пишет об угрозе наступления РФ, наши западные партнеры приводят свои войска в боеготовность, а наш верховный главнокомандующий летит в теплые края, еще и планирует себе день отдыха», — написал политик в Facebook.

Пользователи социальной сети Facebook с Украины без особого энтузиазма оценили государственный визит главы государства в Катар, за исключением тех, кто высказывал похожие друг на друга слова позитива и различные пожелания в адрес украинского президента и его супруги.

President.gov.ua Владимир Зеленский во время визита в Катар

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Вместе с тем жительница Киева Анна Ф. посчитала, что время для визита Зеленского в Катар неподходящее.

«В стране дыра в бюджете… мор от ковида, кризис политический и экономический… самое время махнуть в Катар», — иронически отметила она.

«Опять на отдых? Не храните вы себя, господин Владимир. И еще не все оманские и британские инвестиции почувствовали, а вы нам уже катарские готовите»,— отметил Дмитрий К. из Харькова, явно намекая на прошлогоднюю поездку Зеленского в Оман.

«Еще миллиарды из Омана и Великобритании не израсходовали. А тут еще такое счастье. Бюджет Украины не резиновый столько денег одновременно держать!» — добавила Natalia B.

О поездке в Оман также вспомнила и Galyna Doering из Берлина. А по мнению Galina B., поездка Владимира Зеленского в Катар якобы связана с тем, что его серьезно уже «никто не воспринимает».

«Ну да, самое время. Его уже никто не воспринимает серьезно. Остался только Катар», — Galina B.

President.gov.ua Владимир Зеленский в Омане

Украинский общественный деятель, кандидат политических наук Дмитрий Спивак в свою очередь критически отреагировал на новость о готовности Украины помочь Катару с подготовкой к чемпионату мира-2022.

«Вы б для начала ведра в больницы купили и унитазы поменяли б в школах. Катару они помочь хотят», — написал он в Facebook.

В подобномдухе отреагировал на готовность Украины помочь Катару бывший депутат Рады Борислав Береза.

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Напомним, Владимир Зеленский в интервью катарским СМИ заявил, что Украина и Катар намерены подписать ряд договоров в сферах энергетической и продовольственной безопасности, а также в области здравоохранения.

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Отметим в январе 2020 года Владимир Зеленский отправился в Оман «с визитом», где встретился с главой МИД Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Позже депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил со ссылкой на официальный документ, что визит украинского лидера в Оман не был официальным.