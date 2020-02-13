Киев, 13 февраля 2020, 12:53 — REGNUM Визит президента Украины Владимира Зеленского в Оман не был официальным. Соответствующий документ опубликовал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко 13 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, в январе 2020 года Зеленский внезапно отправился в Оман, где встретился с главой МИД Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. В некоторых СМИ появилась информация, что таким образом Зеленский пытался скрыть свой отдых в этой стране.
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Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход выдвинула теорию, якобы президент Украины тайно встречался с помощником президента России Владиславом Сурковым и обсуждал ситуацию в Донбассе.
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