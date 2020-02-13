Киев, , 12:53 — REGNUM Визит президента Украины Владимира Зеленского в Оман не был официальным. Соответствующий документ опубликовал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко 13 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Этот документ с подписью ещё Богдана (экс-главы офиса президента Украины Андрея Богдана — ИА REGNUM) свидетельствует, что путешествие происходило за собственные деньги и не носило характер официального. То есть встреча с местными чиновниками тоже была дружеской?», — написал он.

Напомним, в январе 2020 года Зеленский внезапно отправился в Оман, где встретился с главой МИД Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. В некоторых СМИ появилась информация, что таким образом Зеленский пытался скрыть свой отдых в этой стране.

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Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход выдвинула теорию, якобы президент Украины тайно встречался с помощником президента России Владиславом Сурковым и обсуждал ситуацию в Донбассе.

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