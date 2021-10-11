Украинцы — Зеленскому: «Продаёшь сериалы в Россию? Не гавкай об агрессии!»
5 апреля на телеканале СТС ожидается премьера второго сезона комедийного сериала «Папик», снятого студией «Квартал 95», одним из основателей которой является президент Украины Владимир Зеленский. Украинские эксперты, а также жители страны оценили данное событие в разрезе антироссийской пропаганды на Украине. Своим мнением жители Украины поделилисьв социальной сети Facebook.
По словам украинского политолога Александра Скубченко, который поддерживает добрососедские отношения с Россией, он нормально относился к продаже бывшим президентом Украины Петром Порошенко кондитерской продукции фабрики Roshen в России, равно как и к продаже в России фильмов студии «Квартал 95».
Аналогичное мнение выразил украинский журналист Максим Назаров.
Свою оценку происходящему под записью Максима Назарова в социальной сети Facebook дали жители страны. Так Ruslan M. из Киева считает, что Владимир Зеленский является не кем иным, как одним из идейных вдохновителей происходящего.
«Вы упорно пытаетесь ниспровергнуть аксиому, что деньги не пахнут? Ну-ну…»— ответил Валерий М. Максиму Назарову.
«Зато рос. вакцина — это непатриотично, лучше сдохнуть», — добавила Татьяна Ш. из города Киева.
Похожее мнение относительно вакцинации от коронавируса выразила Елена П. из города Одессы: «Макс! Спросите у «слуг» (депутатов партии «Слуга народа», которых в парламенте Украины большинство. — прим. ИА REGNUM), как они относятся к тому, что в России суточная заболеваемость короной ниже, чем у нас? Но «Спутник» ни-ни».
Отметим, на телеканале СТС подчеркнули, что первые серии первого сезона сериала «Папик» в 2020 году посмотрели 68 миллионов российских зрителей. Добавим, если верить официальным данным украинской статистики, то данная цифра явно превышает численность населения Украины.
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Напомним в 2020 году депутат украинского парламента от фракции Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что на телеканале СТС начал выходить сериал «Родственнички», который студия «Квартал 95» сняла еще в 2016 году, а продюсером выступил лично Владимир Зеленский.