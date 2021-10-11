5 апреля на телеканале СТС ожидается премьера второго сезона комедийного сериала «Папик», снятого студией «Квартал 95», одним из основателей которой является президент Украины Владимир Зеленский. Украинские эксперты, а также жители страны оценили данное событие в разрезе антироссийской пропаганды на Украине. Своим мнением жители Украины поделилисьв социальной сети Facebook.

Цитата из сериала «Папик» 2019 Папик в зале суда

По словам украинского политолога Александра Скубченко, который поддерживает добрососедские отношения с Россией, он нормально относился к продаже бывшим президентом Украины Петром Порошенко кондитерской продукции фабрики Roshen в России, равно как и к продаже в России фильмов студии «Квартал 95».

«А вот вся эта мерзость, которая клянёт Россию агрессором и «воюет» с ней, не забывая при этом зарабатывать рубли на российских рынках, это не есть нормально. Газ для людей дешевле покупать в России нельзя, а сериалы свои в России продавать — запросто. Показной патриотизм, когда стране во вред, но себе в карман, это мерзко. Продаёшь свои сериалы в России? Не гавкай об агрессии. Воюешь с Россией? Продавай свои сериалы в США. Иначе ты — просто алчный мерзавец», — Скубченко. написал Скубченко.

Vadim Chuprina Владимир Зеленский в передача «Вечерний Квартал». 2018 год

Аналогичное мнение выразил украинский журналист Максим Назаров.

— цинизм, низкопробный политический цинизм для очень глупого избирателя, где седьмой год позволительно строить анти-Россию, питать ненависть ко всему русскому, но оставаться обожателями рубля, и, да, уже нового президента снова подставили бояре», — журналист. «В этой ситуации хреново другоецинизм, низкопробный политический цинизм для очень глупого избирателя, где седьмой год позволительно строить анти-Россию, питать ненависть ко всему русскому, но оставаться обожателями рубля, и, да, уже нового президента снова подставили бояре», отметил журналист.

Свою оценку происходящему под записью Максима Назарова в социальной сети Facebook дали жители страны. Так Ruslan M. из Киева считает, что Владимир Зеленский является не кем иным, как одним из идейных вдохновителей происходящего.

«Президент — один из идейных вдохновителей происходящего, ну или просто безъяйцевое существо, отдающее государство на растерзание. Я думаю, историки дадут ему адекватную оценку. От такого позора не отмоешься», — отметил Ruslan M .

«Вы упорно пытаетесь ниспровергнуть аксиому, что деньги не пахнут? Ну-ну…»— ответил Валерий М. Максиму Назарову.

«Зато рос. вакцина — это непатриотично, лучше сдохнуть», — добавила Татьяна Ш. из города Киева.

Похожее мнение относительно вакцинации от коронавируса выразила Елена П. из города Одессы: «Макс! Спросите у «слуг» (депутатов партии «Слуга народа», которых в парламенте Украины большинство. — прим. ИА REGNUM), как они относятся к тому, что в России суточная заболеваемость короной ниже, чем у нас? Но «Спутник» ни-ни».

«С пятого апреля стартует на канале YouTube CTC и на каналах YouTube «95-го квартала», а завтра основатель «95-го квартала» будет лизать ботинки президенту США и рассказывать об агрессии России против Украины», — добавил также Александр П. из Киева.

President.gov.ua Владимир Зеленский на Донбассе

Отметим, на телеканале СТС подчеркнули, что первые серии первого сезона сериала «Папик» в 2020 году посмотрели 68 миллионов российских зрителей. Добавим, если верить официальным данным украинской статистики, то данная цифра явно превышает численность населения Украины.

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Напомним в 2020 году депутат украинского парламента от фракции Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что на телеканале СТС начал выходить сериал «Родственнички», который студия «Квартал 95» сняла еще в 2016 году, а продюсером выступил лично Владимир Зеленский.