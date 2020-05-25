Киев, , 16:01 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский опять продал свой сериал на российский канал СТС, сообщил народный депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Об этом он заявил сегодня, 25 мая, через социальную сеть Facebook.

Депутат утверждает, что на СТС с 18 мая начал выходить сериал «Родственнички», который еще в 2016 году сняла студия «Квартал-95», а продюсером выступил лично Владимир Зеленский.

Гончаренко отмечает, что лично ему «максимально странным кажется совпадение», что Зеленский снял санкции с некоторых оффшоров 15 мая, прямо перед выходом сериала на СТС.

«Не для получения ли роялти за сериал это было сделано? Ведь деньги из оффшорной зоны не так привлекут внимание, как прямиком из России. Учитывая, что у Зеленского на Кипре есть ряд компаний, то возникает много вопросов», — задается вопросом парламентарий.

Депутат констатирует, что так или иначе «кварталовцы» получают деньги от показа своих киноработ на российских телеканалах, которые имеют прямую связь с российской властью.

«Неужели на фоне этого у президента все еще хватает совести смотреть людям в глаза и продолжать торговлю на крови?», — подчеркивает соратник Порошенко.

Отметим, что комментариев от офиса президента Украины по этому вопросу в настоящий момент нет.