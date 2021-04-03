Материал РИА Новости, согласно которому в Турции отмечаются антирекорды по случаям выявления коронавируса, но страна не собирается закрывать границы для туристов, вызвал споры в интернете. Граждане оставили соответствующие комментарии 3 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Рыжкова Анна ИА Красная Весна Деньги. Турецкая лира

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"У нас родственники съездили осенью в Турцию, потом болели всей семьёй, включая детей, заразили пожилых родителей», — написала Мария В.

Многие пользователи упрекнули руководство Турции в том, что, наблюдая ужасную статистику по заболеваемости COVID-19, они не предпринимают решительных шагов, чтобы обезопасить туристов, позволяя им просто въезжать в страну.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Памятник Кемалю Ататюрку. Мармарис. Турция

«Как видно, прибыль для Турции важнее», — отметил Андрей Б.

Некоторые комментаторы считают, что коронавирус надолго задержался в мире по той причине, что такие страны, как Турция, не готовы полностью закрыть свои границы от иностранных туристов.

«Пока открыты границы, пока туристам продают билеты и путёвки, всё это будет постоянно продолжаться», — считает Михаил З.

Часть людей оказалась возмущена тем, что претензии предъявляются только турецкому правительству, но совершенно упускается тот момент, что туристы сами принимают решение лететь в опасный регион. Они должны нести ответственность за свою жизнь, считают граждане.

«Привезут, всё мало, и сами ещё заболеют здесь. А наши врачи будут их высиживать, содержать в больницах. Сколько это стоит? Кто-нибудь подсчитывал?» — задаётся вопросом Маргарита Р.

Ряд комментаторов отметили, что с небольшим доверием относятся к российской статистике по заболеваемости и поэтому ждут, что летом, с началом курортного сезона, в России также произойдёт скачок случаев выявления коронавируса среди граждан страны.

«К слову, ещё неизвестно, какой в наших курортах летом будет уровень заболеваемости. Но мы, как всегда, об этом не узнаем с нашей «честной» статистикой», — пишет Ned M,

Рыжкова Анна ИА Красная Весна Столы и стулья на территории отеля. Кемер, Текирова

Нашлись и те, кто призвал людей не драматизировать сложившееся положение дел. Они отметили, что те, кто хочет, может свободно поехать, куда хочет, но в этом случае необходимо, чтобы вся ответственность легла на самого гражданина, принявшего решение лететь в опасную страну.

«А что вы тут все нервничаете. Пусть кто хочет, тот и едет. Правда, с одним условием — если заболел, то спецборт за свой счёт, а также лечение из собственного кармана. Может, призадумаются некоторые», — предположил Эдуард Б.

Напомним, 3 апреля РИА Новости опубликовало материал, согласно которому в Турции отмечаются антирекорды по случаям выявления коронавируса, но страна не собирается закрывать границы для туристов.