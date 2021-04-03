«Коронавирус однозначно стал бизнесом» — Сбербанк дал прогноз по ковиду
Прогноз аналитического портала «Сбериндекс», согласно которому количество новых случаев заражения коронавирусом в России к 15 апреля может вырасти почти вдвое — до более 15 тысяч, вызвал бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 3 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
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"Сбербанк сменил квалификацию? Беда, коль пироги начнет печь сапожник, а сапоги тачать пирожник!» — написала Елена К.
Многие пользователи оказались в замешательстве, ведь в России население активно проходит вакцинацию, многие уже переболели самостоятельно. Каким образом, в таком случае, может произойти рост заболеваемости коронавирусом?
«С чего вдруг?! Одни переболели уже, другие поставили прививки. С какой радости начнут болеть?» — пишет Наташа Ж.
Некоторые комментаторы искренне удивились, что Сбербанк стал заниматься прогнозами, связанными не с миром финансов, а с пандемией коронавируса. Граждане считают, что организацию занесло куда-то не туда.
«С каких это пор вопросами эпидемиологии занимается Сбербанк? Куда мы катимся?!» — возмущается Алина Ф.
Часть людей усмотрела в прогнозе от Сбербанка экономическую выгоду для руководства структуры. Иначе зачем бы им было тратить ресурсы на сбор этой информации?
«Ага, спрогнозировал. Не спрогнозировал, а мягко намекнул, что запускает новую информационную волну для большей доходности и развития бизнеса», — подозревает Ксения К.
Ряд комментаторов предположил, что доверять информации Сбербанка не стоит, ведь это не профильная структура, которая понимает все тонкости распространения вирусных заболеваний.
«Сбербанк теперь эпидемпрогнозами занимается? Не смешите! Они у себя-то в финансах не могут знать, что завтра будет, а тут вирусологией занялись! Куда Греф держит курс?» — задаётся вопросом Ирина И.
Нашлись и те, кто предположил, что коронавирус окончательно стал источником прибыли для многих частных и не только организаций в мире. Поэтому, уверены граждане, прогнозами, связанными с пандемией, теперь занимаются финансовые структуры.
«Коронавирус однозначно стал бизнесом. Даже Сбербанк сделал на это намёк. Спящие один фиг будут придумывать конспирологические теории, хотя правда-то очевидна», — поделился своим мнением Ardasir M.
Напомним, 3 апреля аналитический портал «Сбериндекс» опубликовал прогноз, согласно которому количество новых случаев заражения коронавирусом в России к 15 апреля может вырасти почти вдвое — до более 15 тысяч.