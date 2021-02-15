Песков не согласился со словами Макрона о «войне вакцин»
В Кремле не согласны с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Китай и Россия ведут с помощью вакцин «новую войну мирового типа». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никаких устремлений по политизации вакцинной тематики и никаких устремлений по использованию вакцины в качестве инструмента влияния у России не было, нет и никогда не будет», — сказал Песков.
Песков рассказал, что дочери Путина привились раньше президента
Дочери президента РФ Владимира Путина привились раньше, чем сам российский лидер. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Насколько мне известно, да, они даже раньше привились. Если я не ошибаюсь, Путин сам об этом говорил», — сказал Песков.
Названа доля населения Москвы с иммунитетом к коронавирусу
Исследования популяционного иммунитета к коронавирусу показывают, что в Москве антитела G на данный имеют около 43−44% жителей. Об этом 26 марта сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в интервью РИА Новости.
«Это довольно высокий показатель, который позволяет городу жить почти нормальной жизнью с минимальными ограничениями», — заявила она.
Песков рассказал об отсутствии побочных реакций у Путина после вакцины
Президент РФ Владимир Путин после проведённой несколько дней назад вакцинации от COVID-19 чувствует себя хорошо. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Чувствует себя хорошо, и, насколько мне известно, никаких побочных явлений у него не было», — сказал Песков.
Саратовский аэропорт готов возобновить международные рейсы
Саратовский аэропорт «Гагарин» с 1 апреля готов к возобновлению международных рейсов. Из-за пандемии коронавируса международное авиасообщение из аэропорта остановилось еще весной 2020 года.
Челябинская область получила ещё 17600 доз вакцины от COVID-19
В Челябинскую область поступило ещё 17 600 доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Ранее регион получил 123 тыс. доз.
В Чувашии в марте из стационара городского клинического центра Чебоксар выписан 69-летний пациент, перенесший коронавирусную инфекцию, осложненную тяжелой двусторонней пневмонией. У него было поражено 35% лёгких, состояние отягощали ишемическая болезнь сердца, гипертония, цереброваскулярная болезнь. Мужчину перевели на ИВЛ, через двое суток его состояние стабилизировалось. В настоящее время он переведен на амбулаторное лечение.
За сутки в Чувашии выявлено 48 случаев заражения коронавирусом
В Чувашии вылечились от COVID-19 ещё 44 человека, также зарегистрированы новые летальные исходы.
В Ростовской области прививку от COVID-19 получили ещё 2,6 тыс. человек
В Ростовской области за истекшие сутки прививку от COVID-19 получили 2,6 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 26 марта.
Депутат Госдумы: Россия не виновата в отставании Европы по вакцинации
Россия не намерена вступать в некую «мировую войну» из-за вакцины, о которой заявляет президент Франции Эммануэль Макрон. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
В Ростовской области жертвами COVID-19 стали ещё 20 человек
В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 20 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 26 марта.
Среди госпитализированных с COVID-19 выросла доля пожилых москвичей
В Москве среди пациентов, госпитализированных с COVID-19, возросла доля пожилых людей. Об этом 26 марта сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в интервью РИА Новости.
По её оценке, заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в городе остается на высоком уровне. Причем большая часть госпитализированных приходится именно на пожилых жителей Москвы.
Ещё 242 жителя Ростовской области заразизились коронавирусом
В Ростовской области за последние сутки выявили 242 носителя коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 марта. Это на пять случаев больше, чем днём ранее.
В Поволжье прирост носителей коронавируса не превышает 1,6 тыс. шестой день
В Приволжском федеральном округе по состоянию на 26 марта выявили 1517 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 1534 новых носителя коронавируса.
Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 571 309 случаев.
В Томской области скончались уже 349 пациентов с коронавирусом
Ещё пять человек с диагнозом COVID-19 скончались в Томской области. Об этом сообщили 26 марта в региональном оперштабе.
В Коми жертвами COVID-19 стали 795 человек
За последние сутки в Коми скончались два ковид-пациента. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 795 человек.
В Башкирии за сутки выявили 110 новых носителей коронавируса
110 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба администрации главы региона.
Сообщается, что всего в республике было выявлено 31 817 случаев заражения коронавирусом.
Всех пожилых жителей Мордовии с ковидом будут госпитализировать
В Мордовии планируется госпитализировать всех жителей республики старше 65 лет с диагнозом COVID-19.
По словам врио главы республики Артема Здунова, среди заболевших по-прежнему больше всего пожилых людей. И самое главное, что болезнь у них протекает тяжело и развивается стремительно.
В Томской области выявлено 29 новых носителей коронавируса
По состоянию на 26 марта в Томской области подтверждено 31 253 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки в регионе выявлено 29 носителей SARS-CoV-2.