В России продолжается борьба с пандемией коронавируса. С 22 марта 2021 года число новых случаев заражений COVID стабилизировалось.

25 марта в стране выявили 9167 случаев заражения коронавирусом (месяц назад — 11 198). Выздоровели 10 880 человек. Зафиксировано 405 летальных исходов. По числу новых случаев заражений лидируют Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, а также Нижегородская и Ростовская области.

По всей стране идет активная вакцинация. По данным на 22 марта, в России хотя бы одну дозу вакцины получили 10,6 млн человек (7,2%). Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить около 70% населения (102 млн). В среднем в России ежедневно прививается около 100 тысяч. Для достижения необходимого уровня коллективного иммунитета, при сохранении нынешних темпов, потребуется более двух лет.

Всего в России с начала пандемии выявлено 4,5 млн случаев заражения SARS-CoV-2, 97 017 человек умерли.

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