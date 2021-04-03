Материал агентства Bloomberg, согласно которому российская экономика восстанавливается от коронавирусной рецессии на фоне решения властей не вводить повторный общенациональный карантин, вызвал споры среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 3 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика РФ

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"Да, грамотная экономическая политика государства определённо радует. Особенно по сравнению с многими странами, которые принято называть «развитыми», — считает Артём Л.

Часть граждан оказалась солидарна с позицией зарубежного агентства. По их мнению, экономика России выстояла в тяжёлый период и в скором времени покажет отличные результаты. Но нашлись и те, кому приведённые данные показались ошибочными.

«Какое восстановление экономики, если цены на всё растут каждый день?! Скоро с голым задом ходить будем!» — опасается Андрей Г.

Некоторые комментаторы предложили всем заинтересованным сходить в ближайший продуктовый магазин в России и самолично убедиться в том, что российская экономика пребывает не в самом лучшем состоянии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Супермаркет

«Да тут любому дураку ясно, что экономика никакая! Просто достаточно элементарно прогуляться в продуктовый магазин и всё станет понятно», — пишет Гена К.

Ряд пользователей отметил, что рост цен на практически все товары и услуги в Российской Федерации происходит в тот момент, когда не только у многих не растут зарплаты, но и в том числе когда пандемия привела к потере работы у части населения страны.

«Уровень падения доходов населения огромен. Цены выросли абсолютно на всё. Зарплаты же нет, а кое где сократились, так как бизнес не может себе позволить платить. И это не «мировая экономика», а прямой результат работы руководства страны. Регулируемые цены — это разве восстановление экономики?» — задаётся вопросом Сергей С.

Дарья Драй ИА REGNUM Продавец в маске в косметическом магазине

Тем не менее некоторые люди отметили, что ситуация в России не уникальна, ведь и другие развитые государства испытают огромные издержки, которые естественным образом сказываются на экономике.

«Около 40 миллионов человек в США живут в условиях нищеты, а 5,3 миллиона — в условиях абсолютной бедности, которая характерна для самых отсталых стран третьего мира», — отметил Юрий Ю.

Russian.news.cn Люди в масках. Вашингтон. США

Нашлись и те, кто призвал граждан поменьше ныть в интернете, а принять активное участие в поднимании российской экономики и демографии в Российской Федерации.

«А все голодные, вместо того чтобы идти бабки зарабатывать или подымать демографию страны, сидят и строчат в интернете!» — указал Сергей Р.

Напомним, 3 апреля агентство Bloomberg опубликовало материал, согласно которому российская экономика восстанавливается от коронавирусной рецессии на фоне решения властей не вводить повторный общенациональный карантин.