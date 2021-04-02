Даешь голубиную почту! О мракобесии и вышках 5G в Северной Осетии
В Северной Осетии совершен очередной акт вандализма — некто, пока не установленный, сжёг объект сотовой связи в высокогорном посёлке Мизур Алагирского района. Этот случай, кстати сказать, не первый в республике, в управлении по информационным технологиям осудили, назвав его «атакой на здравый смысл». Правоохранители ищут поджигателей, а в том, что это был поджог, пресс-секретарь управления Таира Котаева не сомневается. По её словам, причиной вандализма стала так называемая борьба с вышками 5G. Между тем в республике таких вышек нет ни одной.
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На восстановление сгоревшего оборудования уйдет от двух недель до месяца. Но жителей не оставили без связи — оператор переключился на запасную антенну, сообщили в администрации населенного пункта.
«Связь нормально работает, насколько я знаю, дополнительная антенна есть в нашем ущелье, нас туда переключили. Ведется следствие. С интернетом тоже нет проблем. Жители не ощутили, но поступок ужасный», — приводит слова главы администрации поселка Мизур Аслана Кайтмазова газета «Слово».
Напомним, весной 2020 года в Северной Осетии неизвестные в знак протеста против «чипизации» сожгли антенну одного из операторов сотовой связи неподалеку от селения Ногир в Пригородном районе. Этот акт вандализма был совершен после распространения слухов, что якобы режимом самоизоляции, введенным из-за пандемии коронавируса, жителей заставят сидеть по домом.
Затем с помощью антенн 5G их будут облучать, чтобы, когда они потеряют сознание, всех «чипировать» и управлять как рабами.
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У большинства жителей Северной Осетии, откликнувшихся на последний случай в Мизуре комментариями в соцсетях, поджог вышки сотовой связи вызвал недоумение в связи с таким мракобесием.
Ряд пользователей соцсети предположили, что жителям населенного пункта просто не нужны вышки сотовой связи, потому что «у них связь ментальная — через астрал». А другие предложили избавить жителей этого селения вообще от всех достижений цивилизации, раз именно в них кто-то из сельчан нашел причины всех бед, как будто других насущных проблем вовсе не существует.
Между тем нашлись и те, кто одобрительно отозвался о факте поджога.
Прозвучали среди комментариев и трезвые оценки: