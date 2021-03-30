Алагирский район, , 14:43 — REGNUM В Северной Осетии неизвестные сожгли объекты мобильной связи в поселке Мизур Алагирского района. О факте вандализма сообщил руководитель управления региона по информационным технологиям и связи Алан Салбиев.

Он назвал этот поджог «очередным актом варварства и атакой на здравый смысл». Как объяснил Салбиев, поджигателями планомерно уничтожаются объекты мобильной связи из-за слухов о вреде для здоровья населения от вышек «5G». При этом в РСО-Алании таких вышек нет.

«Напоминаю, что сетей 5G в нашей республике нет и в ближайшие годы не будет точно. Нет, это не акт варварства. Это акт терроризма против прогресса, против новых технологий, которые делают нашу жизнь удобней, качественней, а возможности для получения услуг и сервисов связи на уровне, о котором пять лет в Северной Осетии не могли даже и мечтать», — приводит слова руководителя управления его пресс-служба.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года жители селения Ногир в Северной Осетии сожгли вышку сотовой связи из-за страха, что исходящие от нее электромагнитные волны могут привести к потере сознания, во время которого население будет чипировано.