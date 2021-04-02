Министерство транспорта России разработало новые правила проезда по платным дорогам. Среди прочего в инициативе, которая пока на рассмотрении, будут уточнены вопросы оплаты проезда. ИА REGNUM в преддверии принятия новых правил изучило основных бенефициаров платных дорог.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

Среди крупных бенефициаров платных трасс РФ СМИ называют миллиардера Аркадия Ротенберга, но он не единственный, кто имеет финансовый интерес в этой сфере. Попала в этот список и Ольга Хромченко — бывшая сотрудница АО «Росспиртпром», которую СМИ называют хорошей знакомой министра финансов России Антона Силуанова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платная дорога

Активы Хромченко

По данным ЕГРЮЛ, Ольге Юрьевне Хромченко (ИНН получала в Санкт-Петербурге) напрямую принадлежат доли в двух компаниях — 33% в ООО «Русдор-финанс» в Люберцах (Московская область) и 5% в московском ООО «Юником».

Компания «Юником» учреждена в сентябре 2010 года, ее основной вид деятельности — обработка данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность. Уставный капитал — 50 млн рублей. Директор и владелец 25,1% Юрий Кудряков (владелец микрокредитной компании «Прогресскард»). Помимо него и Хромченко (получила долю в 2019 году), доли имеют Григорий Игоревич Нак — 64,9% (владелец доли в «Ямалтрансстрой», данные совпадают с данными сына известного уральского бизнесмена Игоря Нака), Екатерина Зубакова — 2,5%, Инесса Солярская — 2,5%.

В активе «Юникома» 56,2% доли в созданном в апреле 2019 года в той же сфере «Юником24». Владельцем оставшейся части является закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Цифровые инвестиции». Управляющая компания последнего — ООО «ВТБ Капитал пенсионный резерв», учрежденное АО «ВТБ Капитал управление активами». По данным на 31 декабря 2020 года, 81% акций АО принадлежит WHITE NIGHTS FINANCE B. V (Амстердам) и 19% — АО «Холдинг ВТБ Капитал» из группы ВТБ. В 2018 году Силуанов входил в состав наблюдательного совета группы ВТБ и был его председателем.

Директор «Юником24» — Юрий Кудряков. Уставный капитал — 137 010 676 рублей. В свою очередь «Юником24» — владелец тюменского ООО «Вуаро», которое создано в декабре 2011 года для разработки компьютерного программного обеспечения, предоставляет консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги.

Наиболее интересный актив Хромченко — это ООО «Русдор-Финанс». Компания учреждена в мае 2017 года для консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. Её уставный капитал — 20 тыс. рублей. Второй владелец — директор Алексей Строганов (его доля — 67%).

В активе «Русдор-Финанс» — доли в восьми российских компаниях. Среди них — 30% в строительном ООО «Альянс-ТЗ», учрежденном в 2019 году. Доля в залоге, в августе 2020 года из состава владельцев вышел Дмитрий Селезнев. Данные последнего совпадают с данными совладельца рязанского ООО «ГК Альянс», которое специализируется на строительстве автодорог и было исполнителем почти 70 госконтрактов на общую сумму более 8 млрд рублей.

ИА Красная Весна Платная дорога

Ещё один актив «Русдор-Финанс» — 50% в ООО «К Фарма», которое создано в марте 2018 года для производства лекарственных препаратов. Совладелец доли — Роман Белоусов. Директор — Милена Александрова. Она же является руководителем ООО «УК «Коноплекс», которым владеет компания «Коноплекс», принадлежащая офшору «Коноплекс лимитед» и Белоусову. Группа «Коноплекс» числится участником пензенского проекта по созданию предприятия по производству целлюлозы из лубяных культур.

В декабре 2020 года Минпромторг России заключил первое в стране концессионное соглашение в области промышленности, направленное на развитие отрасли переработки технической конопли, с ООО «Межотраслевой инновационный комплекс», которым руководит Александрова и в котором доли имеют «Коноплекс», Роман Белоусов и «Русдор-финанс» (20%). По соглашению производственный комплекс будет реализован в рамках государственно-частного партнерства, но сумма участия государства в нём пока не сообщалась.

Помимо этого, «Русдор-Финанс» владеет 29,9% в ООО «Лыткаринская платная дорога», которое учреждено в августе 2019 года для строительства дорог. Среди совладельцев также ООО «Регион концессия» с 70% доли (владелец — АО «Инвестиционная компания «Регион») и Алексей Строганов (он же и директор).

«Лыткаринская платная дорога» — концессионер, который будет инвестировать в строительство платного скоростного дублера МКАД — Солнцево — Бутово — Видное — Каширское шоссе — Молоково — Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный. Соглашение с правительством Московской области было подписано 12 февраля 2020 года. Фирме из бюджета Московской области в рамках того документа полагается капитальный грант в размере 34,6 млрд рублей.

Mos.ru МКАД

В активе «Русдор-Финанс» также 30% в ООО «Платный объезд Щелково», созданном в августе 2020 года. Основной владелец всё то же ООО «Регион концессия», которое ранее «Ведомости» связывали с «Роснефтью». Также фирма с участием Хромченко — владелец 20% в ООО «Подмосковная платная дорога» (ППД), которое контролирует уже известное ООО «Платная дорога» Романа Белоусова. Через ППД фирма имеет доли в компаниях «Ступинская платная дорога», «Шатурская платная дорога», «Акуловская платная дорога», «Сергиево-Посадская платная дорога» и «Одинцовская платная дорога».

В ООО «М.Е.Т.К.», созданном для дорожного строительства в декабре 2020 года, «Русдор-финанс» имеет 91%. Владелец оставшейся доли — ООО «Восточный экспресс», которое появилось в 2019 году для дорожного строительства. Принадлежит оно двум юрлицам — ООО «Инфраструктура ГЧП», связанном с «Газпромбанком», и ООО «Рассвет» (владелец — Владислав Мазурок, владеющий совместно с Олегом Германовичем Грефом,Павлом Тыщенко ООО «Нева инвест груп»).

И, наконец, последний актив фирмы «Русдор-Финанс» — 20% в ООО «Многофункциональный грузовой район» (МГР), которое планирует строить грузовой порт с угольными, газовыми и нефтяными терминалами на Сахалине (в Поронайске).

30 марта 2021 года глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил концессионное соглашение о строительстве многофункционального грузового комплекса в порту Поронайск на Сахалине. Общий объём инвестиций составляет более 35,9 млрд рублей, а из бюджета на обустройство инфраструктуры выделят 3,96 млрд рублей. Концессия позволит инвестору пользоваться объектом в течение 49 лет.

Ampskk.ru Порт Поронайск

МГР учреждено на Сахалине в 2017 году. Совладельцы — уже известный нам Роман Белоусов (35% с ноября 2020 года) и ООО «Развитие транспортных проектов» (45%). Последнее создано в октябре 2015 года. С 2019 года единственным владельцем является кипрская фирма «ТПД Холдинг лимитед», директор — Вадим Трифонов. В активе ООО «Развитие транспортных проектов» — 100% доли в ООО «Порт Поронайск» (руководитель — Алексей Ферт).

К слову, до августа 2019 года по российским законам строить платные трассы можно было только, если им есть альтернативные бесплатные пути. В августе 2019 года был подписан закон, по которому безальтернативные платные трассы допустимо возводить в районах Крайнего Севера. Например, это может быть Сахалин, где территорий с таким статусом достаточно.