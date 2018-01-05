В Пензенской области займутся глубокой переработкой конопли

Пенза, , 13:56 — REGNUM На территории промпарка «Отвель» в Пензенской области планируется запустить проект глубокой переработки конопли. Меры поддержки в рамках реализации проекта обсудили в ходе рабочей встречи губернатор региона Иван Белозерцев и генеральный директор группы компаний «Коноплекс» Милена Александрова, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

На территории Пензенского и Ломовского районов региона ООО «Коноплекс Пенза» работает с марта 2016 года. В этот период создано 31 новое рабочее место, из которых 19 — производственный персонал, постоянно проживающий в сельской местности.

По итогам 2017 года под сев конопли введено в сельскохозяйственный оборот 600 га залежных земель в Нижнеломовском районе. Общая площадь арендуемых компанией земель составляет около 10 тыс. га. Запущено пищевое производство — введена в эксплуатацию линия холодного отжима конопляного масла.

По словам Александровой, к уборочной кампании 2018 года будет запущено предприятие по переработке конопляного волокна.

«Это будет однотипное моноволокно, используемое для производства канатов, шпагатов. Более глубокую переработку планируем запустить в 2019 году. Сейчас ведем переговоры о размещении данного производства на территории промпарка «Отвель», в сельской местности останется первичная переработка», — уточнила гендиректор компании. Линия моноволокна будет перерабатывать около 3−4 тонн сырья в час.

Белозерцев, в свою очередь, предложил для полной загрузки линии рассмотреть возможность изменения структуры посевных площадей в близлежащих муниципальных образованиях.

Также он отметил, что в настоящее время Министерство сельского хозяйства РФ рассматривает несколько предложений для поддержания этого вида сельскохозяйственной деятельности.

«Если будет принята федеральная программа, я, исходя из наших возможностей, сделаю все, чтобы поддержать ваш проект», — заключил губернатор Пензенской области.