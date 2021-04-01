Подсчёты Минэнерго, согласно которым бензин АИ-92 в России мог бы стоить для розничных потребителей на 5,2 рубля дороже, если бы в стране не действовал демпфирующий механизм, который сглаживает цены на топливо, вызвали негодование со стороны интернет-пользователей. Граждане оставили соответствующие комментарии 1 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Gazprom-neft.ru АЗС

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»Бред какой-то. У государства акциз почти 60%. Какая ещё доплата? Самим себе?» — задаётся вопросом Игорь Л.

Многие пользователи оказались возмущены тем, что главным фактором формирования ценовой политики в Российской Федерации оказалось сдерживание стоимости. Люди удивляются, ведь бензин производится на территории самой же России, а значит, цену устанавливает, по сути, руководство страны.

«А по-настоящему справедливая цена — это, видимо, не меньше ста рублей, как в Европе?» — пишет Валерий Ф.

Некоторые комментаторы отметили, что производители топлива в России почему-то рассуждают о стоимости с опорой на мировой рынок. Хотя никто даже и не пытается учитывать тот факт, что, к примеру, в странах Запада средняя заработная плата среди населения куда выше, чем в РФ.

«В других странах бензин по 120 рублей! Но то, что зарплаты средние по 200−300 тысяч, — это не указывают! Парадокс в том, что только у нас люди, подъезжая к заправке, заправляются по 5−10−15 литров. В тех же США просто льют доверху и едут дальше», — указал Павел П.

Часть людей предположила, что если бы государство приняло решение о снижении акцизов, то частные нефтяные компании вслед за этим снизят цены на бензин. Граждане призвали обратить внимание на опыт Казахстана, где российское топливо стоит дешевле, чем на территории Российской Федерации.

«Если бы власть снизила акцизы на топливо, цена бы существенно упала, но у нас всё время нефтяников ругают за высокие цены. В Казахстане, к примеру, наш бензин намного дешевле», — отметила Анастасия О.

Другие призвали руководство страны отказаться от частных рук, которые добывают ресурсы нашей страны и кладут прибыль в свой карман. Люди считают, что нужно национализировать всё, что связанно с добычей полезных ископаемых в России.

«Добыча ресурсов страны должна быть национализирована. А давшие эту «справедливую» оценку должны быть отправлены на рудники», — считает Мария О.

Нашлись и те, кто решил бить в набат по поводу того, что ситуация с ростом цен начинает входить в драматическое противоречие с имеющимися у них доходами.

«Пожалуйста, не надо больше повышать цены на бензин, а то моей зарплаты мне и так не хватает!» — обращается Виктор Б.

Напомним, 1 апреля пресс-служба Минэнерго сообщили в Instagram, что бензин АИ-92 в России мог бы стоить для розничных потребителей на 5,2 рубля дороже, если бы в стране не действовал демпфирующий механизм, который сглаживает цены на топливо.