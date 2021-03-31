Распоряжение президента России Владимира Путина улучшить показатели российского рынка труда спровоцировало жаркие споры в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 31 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос вопросов

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости»

»Заводы, фабрики и сельское хозяйство надо восстанавливать. Только тогда работа будет, а не когда кругом лишь купи-продай», — считает Ева М.

Многие пользователи считают, что ситуация на рынке труда в России вернуться на прежние показатели не сможет, ведь в стране заводов и фабрик не становится больше, а наоборот. Более того, люди считают, что официальные службы займутся правкой статистики, чтобы создать видимость позитивных изменений.

«Служба занятости подчистит стоящих на учёте: кого-то вынудит сняться, кого-то отправит на ненужные учебные курсы. Крупнейший работодатель — это госучреждения, хоть там бы объявили мораторий на увольнения на время пандемии», — написал Сергей И.

Некоторые комментаторы уверены, что официальная статистика никак не бьётся с реальностью. Люди уверены, что множество граждан страны стоят на грани не только безработицы, но и буквально нищего существования.

«Безработными считаются официально состоящие на учёте в службе занятости! А сколько еще не состоит на учёте и потенциально уже безработные, но не признают этого, пытаясь выжить хоть каким-то образом!» — пишет пользователь под псевдонимом «Мастера Златоуста-Питеру».

Но нашлись и те, кто считает, что негативная ситуация на рынке труда сложилась по вине самих граждан, которые не желают получать образование и становиться профессиональными работниками.

«Кто не может найти работу? Профессионалы какой отрасли? Может быть, не имеющие никакого образования люди, которые уверены, что им обязаны просто по праву рождения?» — задаётся вопросом Людмила Н.

Другие предположили, что страна не может устремиться вперёд по причине недостатка в налогах с населения, которое сопротивляется и не желает отчислять в бюджет деньги со своего серого заработка.

«Официально работать и налоги платить мы не хотим, но государство нам всё равно должно», — возмущается Анатолий П.

Отдельные комментаторы вынесли предположение, что количество безработных резко снизится в случае, если государство откажется от поддержки людей без официального трудоустройства.

«Пособия сейчас обратно заберут, и безработные снова пропадут», — предположил Женя Г.

Напомним, 31 марта президент России Владимир Путин распорядился улучшить показатели российского рынка труда.