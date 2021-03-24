Путин участвует в подписании соглашения по условиям труда — все новости

Президент РФ Владимир Путин 31 марта примет по видеосвязи участие в церемонии подписания соглашения, устанавливающего принципы регулирования социально-трудовых отношений. Соглашение будет подписано главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым, председателем Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным и министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым.

Это четырнадцатая по счёту подобная договорённость. На церемонии также будут заслушаны выступления вице-премьера РФ Марата Хуснуллина и глав ряда регионов.