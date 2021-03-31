Проектно-сметная документация по строительству в Чувашии шестого этапа федеральной скоростной трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань ориентировочно будет готова в августе. Строительство начнётся с Шумерлинского района, где генеральный подрядчик открыл своё представительство. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил вице-премьер — глава минстроя Чувашии Павел Данилов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы

Федеральную скоростную трассу протяжённостью около 730 км планируется запустить в 2024 году. Из них более 90 км пройдёт по территории Чувашии, где строительство разбито на два участка.

Cap.ru Обзорная схема прохождения трассы М-12 по Чувашии

Cap.ru Обзорная схема прохождения трассы М-12 по Чувашии: Шумерлинский, Вурнарский и Ибресинский районы

Cap.ru Обзорная схема прохождения трассы М-12 по Чувашии: Ибресинский, Канашский, Комсомольский и Янтиковский районы

Основной этап — шестой — пройдёт в Шумерлинском Вурнарском и Ибресинском районах. Подрядчиком является АО «ДСК «Автобан», стоимость работ оценивается в 69,2 млрд рублей.

Седьмой этап охватит Канашский, Янтиковский и Комсомольский районы. Его будет строить дочернее предприятие Автодора — ООО «СК Автодор». Расходы на дорожное строительство составят 42 млрд рублей.

«В конце августа планируется завершение разработки проектно-сметной документации шестого этапа, включая проведение государственной экспертизы. Сейчас идут подготовительные работы и процесс переговоров», — сказал Павел Данилов.

По его словам, ДСК «Автобан» начинает «разворачиваться в Шумерлинском районе, где уже открыто представительство в городе». Строительство трассы начнётся с Шумерлинского района.

Cap.ru Ситуационный план: транспортная развязка № 7

Cap.ru Ситуационный план

Напомним, в ДСК «Автобан» ранее отмечали, что при строительстве участка трассы в Чувашии предлагается «максимально использовать трудовые ресурсы, производственную базу».

Что касается съездов на платную трассу, то на данный момент предусматривается строительство двух транспортных развязок в разных уровнях в Шумерлинском (на дороге Чебоксары — Сурское) и Комсомольском районах (на дороге федерального значения А-151). Ранее стало известно, что правительство Чувашии выступило с предложением дополнительно обустроить транспортную развязку возле посёлка Ибреси.

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Cap.ru Ситуационный план

Чувашские власти ранее также заявляли, что в республике предварительно определён перечень участков дорог, которые будут задействованы для подвоза строительных материалов. В частности, по расчётам чиновников, наиболее активно будут использоваться дороги Чебоксары — Сурское, «Аниш» и «Сура» в Ядринском, Шумерлинском и Ибресинском районах. С учётом того, что они будут использованы для проезда тяжёлой дорожной техники и после завершения строительства потребуется восстановление дорожного полотна, достигнута предварительная договорённость о выделении дополнительного финансирования.

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Cap.ru Ситуационный план: транспортная развязка № 8

Cap.ru Ситуационный план: транспортная развязка № 8

По предварительным данным, при строительстве трассы М-12 появятся новый мост через Суру, 25 мостовых путепроводов, а также тоннели и экодуки — «зеленые мосты» в местах пересечения путей миграции диких животных.